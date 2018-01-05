Какая разница, сколько платежей? Речь об обороте, поэтому должно быть 400 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:16
Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:38
максимум КБ ,если я не ошибаюсь 1300 грязными по Б5 , и 500 грн чистыми по Вике...оф.пред их тож прописал ,только не определил с налогами...может я чёт путаю ,и уже поменяли ...по моим прикидкам :
1300*0.805=1046 грн по Б5 за январь
прикидываем по Б5:
20 000 ( чтоб наверняка получить допустимый КБ) прогнать по Б5 в январе
по Вике :
9-10 000 ( 10 чтоб наверняка ,40-60 % оплата в инете ) по Вике
итоговый гешефт от обоих карт ( если Кред лим и ежемес. постоянные траты позволяют )
плюс примерно 600-900 грн. за счет акции в январе можно получить ...
Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:53
Что за дурная манера встревать в чужой разговор? Вопрос был адресован конкретно оф преду, который написал
Заметьте, он не написал + 200 грн за каждые потраченные 5000 грн, а просто + 200 грн. То, что написано на сайте я читала, поэтому после такОго ответа оф преда и возник такОй вопрос. Тем более он возник не только у меня , а и у других форумчан, например у стрингера
Поэтому иногда лучше помолчать, а не строить из себя великого "знатока"
Ведь вы не несёте на себе ответственности за неправильный совет независимо от того как вы поняли вопрос - правильно или неправильно, вот то-то и оно
Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:11
Кассандра
Так, так, так - спокойствие, только спокойствие! Нынешний офпред давно себя дискредитировал, когда неоднократно говорил явную ложь. Поэтому в данном случае его мнение имеет ценность, стремящуюся к нулю
Иначе говоря, информации с офсайта веры на порядок больше. Можете опровергнуть - вперёд!
Иногда лучше делать свои собственные выводы
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:26
Vorlon
По поводу оф.преда скажу так - человека месяц-полтора назад назначили на этот участок работы. Естественно по-первах он частенько нёс всякую чушь и околесицу, как и всякий новичок. Но по нему видно, что человек учится, что-то пытается делать, чем-то помочь нам. За что ему честь и хвала. Вы наверное забыли как сами начинали? Или вы стали профессионалом со школьной скамьи и теперь с небрежением смотрите на всех новичков? Но тут уже попахивает гордыней, а от неё и до греха недалеко
По поводу второго вопроса согласна с вами - было бы глупо принимать решения не проанализировав ситуацию. Сама всегда предварительно собираю всю возможную (достоверную и не очень) информацию по вопросу. И уже после её анализ рождается тот или иной вывод. Так что вы не одиноки
Востаннє редагувалось Кассандра в Суб 06 січ, 2018 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 січ, 2018 04:44
может кто написать почему в рекламе: "возможность получить кешбек до 6%"
200 грн./ от 5000 это 2,5%
на сколько мне известно по Б5 максимуму 2% (т.е. тут будет 2+2,5= до 4,5 %)
по Викенду макимум 3% (т.е. 3+2.5 = до 5,5%)
где 6%?
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Додано: Суб 06 січ, 2018 07:30
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