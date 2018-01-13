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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1618161916201621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:00

  AmberIT написав:Коллеги, подскажите пожалуйста по поводу Ощадного рахунку в ТАС24.
Нигде не нашел механизм начисления %%. Ожидаю начисление %% один раз в месяц за каждый день на баланс счета и выплату в конце месяца. Есть какие-либо нюансы, типа начисления %% на минимальную сумму на балансе за месяц или другие подобные махинации? Если где-то это четко описано - дайте ссылку плиз, сам не нашел...

Откройте выписку по нему, там проценты и налоги каждый день считаются. Ну и округляются до копейки соответвенно . Вот там и махинации.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:57

  Faceless написав:
  TASCOMBANK написав:
  Faceless написав:Ув. представитель! Дело в том, что по Б5 нет ограничений по НАЧИСЛЕНИЮ КБ, есть ограничения по его списанию в месяц - я могу сделать в месяц платежей на 200 000 грн и заработать 2 000 грн кешбека, просто выплачиваеть его буду два месяца подряд. Потому резонным остается вопрос - для Б5 будет как-то отдельно рассчитываться ограничение для начисления в месяц выплаты этих экстрабонусов, или вы все же имеете ввиду просто месячный лимит выплаты бонусов.
Ограничения по выплатам не менялись

Отсюда делаем вывод - реальное ограничение есть только по Викенду, т.к. там нет накопления бонусов и выплата автоматическая. По Б5 - можно накосить сколько угодно, но выплачивать только по 1300 брутто в мес.


Угу ограничения только по Вике. Обидно.
10 тыс. потратил и в пролёте.
Со следующей недели перехожу на Укрэксим, там такой дискриминации нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:17

  Faceless написав: По Б5 - можно накосить сколько угодно, но выплачивать только по 1300 брутто в мес.

Не забываем, что в конце квартала все сгорает.
Valt22
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто-то подскажет, по коммунальным платежам через Liqpay нормально начисляется КБ?
aleksmih
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:55

Яка вартість послуги?

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:56

  aleksmih написав:Кто-то подскажет, по коммунальным платежам через Liqpay нормально начисляется КБ?

Через Portmone.com нормально.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вчера, в Сильпо, на одной кассе,не прошла оплата двумя чеками. Первый как положено,второй запросил пин,ввела,сняли оплату и тут же вернули. Две попытки не увенчались успехом. На горячей линии открестились,мол, мы не при делах.
Через полчаса оплатила в другом магазине, все нормально. Что это было?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:36

  allaliu написав:Вчера, в Сильпо, на одной кассе,не прошла оплата двумя чеками. Первый как положено,второй запросил пин,ввела,сняли оплату и тут же вернули. Две попытки не увенчались успехом. На горячей линии открестились,мол, мы не при делах.
Через полчаса оплатила в другом магазине, все нормально. Что это было?

Это настройки безопасности ТАС. У меня так с пакетной оплатой на Портмоне было. Первый платеж прошел, а остальные отказ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:50

пополнение моб

за пополнение мобилы Киевстар через кабинет ИЗИ картой Б5 кеш-бек нормально начисляется?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:02

allaliu
На другую кассу в Сильпо пройти не захотели?
Vorlon
 
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