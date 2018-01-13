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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:00
AmberIT написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста по поводу Ощадного рахунку в ТАС24.
Нигде не нашел механизм начисления %%. Ожидаю начисление %% один раз в месяц за каждый день на баланс счета и выплату в конце месяца. Есть какие-либо нюансы, типа начисления %% на минимальную сумму на балансе за месяц или другие подобные махинации? Если где-то это четко описано - дайте ссылку плиз, сам не нашел...
Откройте выписку по нему, там проценты и налоги каждый день считаются. Ну и округляются до копейки соответвенно . Вот там и махинации.
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pavyak
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:57
Faceless написав: TASCOMBANK написав: Faceless написав:
Ув. представитель! Дело в том, что по Б5 нет ограничений по НАЧИСЛЕНИЮ КБ, есть ограничения по его списанию в месяц - я могу сделать в месяц платежей на 200 000 грн и заработать 2 000 грн кешбека, просто выплачиваеть его буду два месяца подряд. Потому резонным остается вопрос - для Б5 будет как-то отдельно рассчитываться ограничение для начисления в месяц выплаты этих экстрабонусов, или вы все же имеете ввиду просто месячный лимит выплаты бонусов.
Ограничения по выплатам не менялись
Отсюда делаем вывод - реальное ограничение есть только по Викенду, т.к. там нет накопления бонусов и выплата автоматическая. По Б5 - можно накосить сколько угодно, но выплачивать только по 1300 брутто в мес.
Угу ограничения только по Вике. Обидно.
10 тыс. потратил и в пролёте.
Со следующей недели перехожу на Укрэксим, там такой дискриминации нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 13 січ, 2018 10:17
Faceless написав:
По Б5 - можно накосить сколько угодно, но выплачивать только по 1300 брутто в мес.
Не забываем, что в конце квартала все сгорает.
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Valt22
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Додано: Суб 13 січ, 2018 17:01
Кто-то подскажет, по коммунальным платежам через Liqpay нормально начисляется КБ?
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aleksmih
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Додано: Нед 14 січ, 2018 12:55
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 14 січ, 2018 12:56
aleksmih написав:
Кто-то подскажет, по коммунальным платежам через Liqpay нормально начисляется КБ?
Через Portmone.com нормально.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 14 січ, 2018 16:20
Вчера, в Сильпо, на одной кассе,не прошла оплата двумя чеками. Первый как положено,второй запросил пин,ввела,сняли оплату и тут же вернули. Две попытки не увенчались успехом. На горячей линии открестились,мол, мы не при делах.
Через полчаса оплатила в другом магазине, все нормально. Что это было?
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allaliu
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Додано: Нед 14 січ, 2018 16:36
allaliu написав:
Вчера, в Сильпо, на одной кассе,не прошла оплата двумя чеками. Первый как положено,второй запросил пин,ввела,сняли оплату и тут же вернули. Две попытки не увенчались успехом. На горячей линии открестились,мол, мы не при делах.
Через полчаса оплатила в другом магазине, все нормально. Что это было?
Это настройки безопасности ТАС. У меня так с пакетной оплатой на Портмоне было. Первый платеж прошел, а остальные отказ.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 14 січ, 2018 17:50
за пополнение мобилы Киевстар через кабинет ИЗИ картой Б5 кеш-бек нормально начисляется?
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Додано: Нед 14 січ, 2018 18:02
allaliu
На другую кассу в Сильпо пройти не захотели?
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Vorlon
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