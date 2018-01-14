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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1619162016211622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 20:40

  Vorlon написав:allaliu
На другую кассу в Сильпо пройти не захотели?


Фи, какой вы непослідовний.. Вы же 10 яиц по одному пробивать не хотите, проще же двадцаточку башлянуть.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:47

  WachtAmRhein написав:
  Vorlon написав:allaliu
На другую кассу в Сильпо пройти не захотели?


Фи, какой вы непослідовний.. Вы же 10 яиц по одному пробивать не хотите, проще же двадцаточку башлянуть.

Да погодите... Щас и на ультру Алла придумает что нить.))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:15

TASCOMBANK
Предлагаю в виджете рисовать кредзадолженность с "минусом" :idea:
Например, отут оте 176.00 говорят скока нуна закинуть на 2909ххх шобы загасить до конца дня текущую кредзадолженность -- оч. актуально для КБ под ахцию +200грн с Виикой со смешным кредлимитом 1500грн :) :)

Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:46

Только что пришла СМС - мол, до 28.02 обратиться в отделение банка с паспортом и кодом для дальнейшей возможности пользоваться счетами... Интересно, зачем?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:20

  Vorlon написав:Только что пришла СМС - мол, до 28.02 обратиться в отделение банка с паспортом и кодом для дальнейшей возможности пользоваться счетами... Интересно, зачем?

Наверняка анкету обновить - нбу с крыши давно съехал, требует чтобы банки делали это ежегодно
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:05

  igor9227 написав:TASCOMBANK
Хорошо, оборот может быть больше 5000 и за каждые 5000 я получу ещё 200? То есть за оборот в 10000 400грн сверху, 15000 600 свкрху итд ?
КБ начисляется сог-но официальных правил + дополнительно 200,00 грн, за каждые 5000,00 грн., но не больше ограниченной суммы по КБ. По Б5 = 1300,00 грн.; По Викенду = 500,00 грн.
TASCOMBANK
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  #<1 ... 1619162016211622
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