Фи, какой вы непослідовний.. Вы же 10 яиц по одному пробивать не хотите, проще же двадцаточку башлянуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 січ, 2018 20:40
Додано: Нед 14 січ, 2018 21:47
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:15
TASCOMBANK
Предлагаю в виджете рисовать кредзадолженность с "минусом"
Например, отут оте 176.00 говорят скока нуна закинуть на 2909ххх шобы загасить до конца дня текущую кредзадолженность -- оч. актуально для КБ под ахцию +200грн с Виикой со смешным кредлимитом 1500грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:46
Только что пришла СМС - мол, до 28.02 обратиться в отделение банка с паспортом и кодом для дальнейшей возможности пользоваться счетами... Интересно, зачем?
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:20
Додано: Пон 15 січ, 2018 17:05
КБ начисляется сог-но официальных правил + дополнительно 200,00 грн, за каждые 5000,00 грн., но не больше ограниченной суммы по КБ. По Б5 = 1300,00 грн.; По Викенду = 500,00 грн.
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