|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:32
TASCOMBANK написав: igor9227 написав:TASCOMBANK
Хорошо, оборот может быть больше 5000 и за каждые 5000 я получу ещё 200? То есть за оборот в 10000 400грн сверху, 15000 600 свкрху итд ?
КБ начисляется сог-но официальных правил + дополнительно 200,00 грн, за каждые 5000,00 грн., но не больше ограниченной суммы по КБ. По Б5 = 1300,00 грн.; По Викенду = 500,00 грн.
Ну вот не могу понять, почему не проще ответить прав ли я в данной фразе, а если не прав то исправить, чем ещё раз цитировать себя и все равно внятно не ответить на вопрос клиента?
-
igor9227
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 06.10.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:44
TASCOMBANK написав: igor9227 написав:TASCOMBANK
Хорошо, оборот может быть больше 5000 и за каждые 5000 я получу ещё 200? То есть за оборот в 10000 400грн сверху, 15000 600 свкрху итд ?
КБ начисляется сог-но официальных правил + дополнительно 200,00 грн, за каждые 5000,00 грн., но не больше ограниченной суммы по КБ. По Б5 = 1300,00 грн.; По Викенду = 500,00 грн.
Прошу представителя банка ответить на 2 вопроса:
1. Когда уже Таскомбанк наконец вывесит в общий доступ официальные правила по акции "Невероятная выгода в январе от ТАСКОМБАНКА — кешбек до 6% за расчеты кредитными картами!"??? А то выглядит очень не солидно - об акции объявили, а официальых правил даже сотрудники отделений не имею
2. В каком же все-таки периоде будет учитываться ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ кэш-бек по Викенду (то есть тот кэш-бек, который как вы пишете "дополнительно 200,00 грн, за каждые 5000,00 грн.")? Будет ли он учтен в лимит "не выше 500 грн." с учетом выплат БАЗОВОГО кэш-бека по Викенду, который произойдет 30.01.2018? Или же "не выше 500 грн." должны составить суммы ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО кешбека, выплачиваемого до 23.02.2018 + сумму БАЗОВОГО кэш-бека, со сроком выплаты 28.02.2018?
Другими словами какая из 2 формул выплаты кэш-бека будет применена банком:- БАЗОВЫЙ кэш-бек января + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ кэш-бек по акции < или = 500 грн.
или же- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ кэш-бек по акции + БАЗОВЫЙ кэш-бек февраля < или = 500 грн.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 360
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:48
Flamingo, начисляется доп. кешбек, "сверху" обычного, на условиях обычного, все лимиты и условия вывода - обычные (не выходят за стандартные рамки)
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 4779
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3206 раз.
- Подякували: 886 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 16 січ, 2018 04:51
Вкладчик1234 написав:Flamingo,
начисляется доп. кешбек, "сверху" обычного, на условиях обычного, все лимиты и условия вывода - обычные (не выходят за стандартные
рамки)
Января или февраля? Так ответ и не прозвучал. Т.е. потратив по Виике 10 кгрн, например, через покупку ТВ в Розетке, сколько насчитают кеш-бека за январь-февраль 2018.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 12445
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 1037 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|