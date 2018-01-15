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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1620162116221623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:32

  TASCOMBANK написав:
  igor9227 написав:TASCOMBANK
Хорошо, оборот может быть больше 5000 и за каждые 5000 я получу ещё 200? То есть за оборот в 10000 400грн сверху, 15000 600 свкрху итд ?
КБ начисляется сог-но официальных правил + дополнительно 200,00 грн, за каждые 5000,00 грн., но не больше ограниченной суммы по КБ. По Б5 = 1300,00 грн.; По Викенду = 500,00 грн.

Ну вот не могу понять, почему не проще ответить прав ли я в данной фразе, а если не прав то исправить, чем ещё раз цитировать себя и все равно внятно не ответить на вопрос клиента?
igor9227
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:44

  TASCOMBANK написав:
  igor9227 написав:TASCOMBANK
Хорошо, оборот может быть больше 5000 и за каждые 5000 я получу ещё 200? То есть за оборот в 10000 400грн сверху, 15000 600 свкрху итд ?
КБ начисляется сог-но официальных правил + дополнительно 200,00 грн, за каждые 5000,00 грн., но не больше ограниченной суммы по КБ. По Б5 = 1300,00 грн.; По Викенду = 500,00 грн.

Прошу представителя банка ответить на 2 вопроса:
1. Когда уже Таскомбанк наконец вывесит в общий доступ официальные правила по акции "Невероятная выгода в январе от ТАСКОМБАНКА — кешбек до 6% за расчеты кредитными картами!"??? А то выглядит очень не солидно - об акции объявили, а официальых правил даже сотрудники отделений не имею :(

2. В каком же все-таки периоде будет учитываться ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ кэш-бек по Викенду (то есть тот кэш-бек, который как вы пишете "дополнительно 200,00 грн, за каждые 5000,00 грн.")? Будет ли он учтен в лимит "не выше 500 грн." с учетом выплат БАЗОВОГО кэш-бека по Викенду, который произойдет 30.01.2018? Или же "не выше 500 грн." должны составить суммы ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО кешбека, выплачиваемого до 23.02.2018 + сумму БАЗОВОГО кэш-бека, со сроком выплаты 28.02.2018?
Другими словами какая из 2 формул выплаты кэш-бека будет применена банком:
- БАЗОВЫЙ кэш-бек января + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ кэш-бек по акции < или = 500 грн.
или же
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ кэш-бек по акции + БАЗОВЫЙ кэш-бек февраля < или = 500 грн.
:?: :?: :?:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:48

Flamingo, начисляется доп. кешбек, "сверху" обычного, на условиях обычного, все лимиты и условия вывода - обычные (не выходят за стандартные рамки)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 04:51

  Вкладчик1234 написав:Flamingo, начисляется доп. кешбек, "сверху" обычного, на условиях обычного, все лимиты и условия вывода - обычные (не выходят за стандартные рамки)
Января или февраля? Так ответ и не прозвучал. Т.е. потратив по Виике 10 кгрн, например, через покупку ТВ в Розетке, сколько насчитают кеш-бека за январь-февраль 2018.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 1620162116221623
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