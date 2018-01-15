Додано: Вів 16 січ, 2018 15:01

lincoln2 написав:

Отсюда делаем вывод - реальное ограничение есть только по Викенду, т.к. там нет накопления бонусов и выплата автоматическая. По Б5 - можно накосить сколько угодно, но выплачивать только по 1300 брутто в мес.[/quote]попробую синхронизировать :1)по идее по Б5 бонусы +200 капнут с 01.02 по 23.02 исходя из размера трат за январь , а не сразу по достижении 5000+ грн.... принимаем за основу 5000+ -- 200грн, 10000+-- 400грн, ну и т. д. .... вернее скорее всего будет сумма 248 грн без налога , а при выплате превратится в 200 грн. ну и соответственно кратно ,если больше...2) а вот по Вике , просветите , я пользоваться начал только в декабре , и получил КБ за декабрь 29.12.2017...тоесть в последний рабочий день месяца автоматически...офпред твердит что выплата в феврале. Тоесть получаем стандартный КБ за январь - 31.01.2018, и только потом доп. бонусы за январь +200 капнут с 01.02 по 23.02 ( указано на оф.сайте) исходя из размера трат.. а затем 28.02 капнет основной КБ за февраль , но вместе они будут не больше, чем 500 грн .Ежели,что не так, поправляйте...[/quote]1)Совершенно верно!2)В акции принимают карты, которые открыты на тарифном плане «Кредитна картка «Велика п’ятірка»,все оплаты в торгово-сервисной сети и Интернет, которые принимают участие в программе лояльности, сумма считается накопительно по всем картам к счету