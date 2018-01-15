BCC, Flamingo, не возьмусь трактовать так подробно
Думаю, что комсомольцы ещё сами всех ньюансов не знают, и будут решать "по ходу". Возможно, кешбек доплачивает МПС, а не банк (банк как посредник), поэтому они и сами не знают как оно точно будет
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Додано: Вів 16 січ, 2018 10:38
BCC, Flamingo, не возьмусь трактовать так подробно
Думаю, что комсомольцы ещё сами всех ньюансов не знают, и будут решать "по ходу". Возможно, кешбек доплачивает МПС, а не банк (банк как посредник), поэтому они и сами не знают как оно точно будет
Всё IMHO
Додано: Вів 16 січ, 2018 14:43
Пополнение мобилы через кабинет Изи картой Б5 - кеш-бек норм начисляется?
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:01
Отсюда делаем вывод - реальное ограничение есть только по Викенду, т.к. там нет накопления бонусов и выплата автоматическая. По Б5 - можно накосить сколько угодно, но выплачивать только по 1300 брутто в мес.[/quote]
попробую синхронизировать :
1)по идее по Б5 бонусы +200 капнут с 01.02 по 23.02 исходя из размера трат за январь , а не сразу по достижении 5000+ грн.... принимаем за основу 5000+ -- 200грн, 10000+-- 400грн, ну и т. д. .... вернее скорее всего будет сумма 248 грн без налога , а при выплате превратится в 200 грн. ну и соответственно кратно ,если больше...
2) а вот по Вике , просветите , я пользоваться начал только в декабре , и получил КБ за декабрь 29.12.2017...тоесть в последний рабочий день месяца автоматически...офпред твердит что выплата в феврале. Тоесть получаем стандартный КБ за январь - 31.01.2018, и только потом доп. бонусы за январь +200 капнут с 01.02 по 23.02 ( указано на оф.сайте) исходя из размера трат.. а затем 28.02 капнет основной КБ за февраль , но вместе они будут не больше, чем 500 грн .
Ежели,что не так, поправляйте...[/quote]
1)Совершенно верно!
2)В акции принимают карты, которые открыты на тарифном плане «Кредитна картка «Велика п’ятірка»,все оплаты в торгово-сервисной сети и Интернет, которые принимают участие в программе лояльности, сумма считается накопительно по всем картам к счету
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:07
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:08
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:18
Ну как так можно
Вика=WC=Weekend Card
Б5=В5=Велика п’ятірка
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:21
Аналогично, только недоумеваю из-за того, что все счета закрыл еще год назад.
Видно комсомольцев бывших не бывает.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:40
Очень похоже на то что офпред просто игнорит конкретные вопросы по участию Виики в этой акции. Обратите внимание он ответил на более поздний вопрос по пополнению телефона, через Изю, но "не заметил" 2 моих сообщения по методике, которая будет применятся банком при расчете КБ по Виике. Одно только мне не понятно - этот игнор - он из-за просто его личного незнания темы вопроса, либо же это официальная позиция банка, напустить туману, чтобы пользователи меньше знали, а значит тратили больше, но получили КБ меньший.
Или возможно прав Вкладчик1234
Тогда это объясняет отсутствие до сих пор официальных правил акции как на офи-сайте так и в отделениях банка.
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:51
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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