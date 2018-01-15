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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 10:38

BCC, Flamingo, не возьмусь трактовать так подробно :)

Думаю, что комсомольцы ещё сами всех ньюансов не знают, и будут решать "по ходу". Возможно, кешбек доплачивает МПС, а не банк (банк как посредник), поэтому они и сами не знают как оно точно будет
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:43

Пополнение мобилы через кабинет Изи картой Б5 - кеш-бек норм начисляется?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:01

  lincoln2 написав:
Отсюда делаем вывод - реальное ограничение есть только по Викенду, т.к. там нет накопления бонусов и выплата автоматическая. По Б5 - можно накосить сколько угодно, но выплачивать только по 1300 брутто в мес.[/quote]

попробую синхронизировать :
1)по идее по Б5 бонусы +200 капнут с 01.02 по 23.02 исходя из размера трат за январь , а не сразу по достижении 5000+ грн.... принимаем за основу 5000+ -- 200грн, 10000+-- 400грн, ну и т. д. .... вернее скорее всего будет сумма 248 грн без налога , а при выплате превратится в 200 грн. ну и соответственно кратно ,если больше...
2) а вот по Вике , просветите , я пользоваться начал только в декабре , и получил КБ за декабрь 29.12.2017...тоесть в последний рабочий день месяца автоматически...офпред твердит что выплата в феврале. Тоесть получаем стандартный КБ за январь - 31.01.2018, и только потом доп. бонусы за январь +200 капнут с 01.02 по 23.02 ( указано на оф.сайте) исходя из размера трат.. а затем 28.02 капнет основной КБ за февраль , но вместе они будут не больше, чем 500 грн .
Ежели,что не так, поправляйте...[/quote]
1)Совершенно верно!
2)В акции принимают карты, которые открыты на тарифном плане «Кредитна картка «Велика п’ятірка»,все оплаты в торгово-сервисной сети и Интернет, которые принимают участие в программе лояльности, сумма считается накопительно по всем картам к счету
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:07

  BBC написав:http://www.tascombank.com.ua/content/view/1312/58/lang,russian/
350,00 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:08

  Sergion написав:за пополнение мобилы Киевстар через кабинет ИЗИ картой Б5 кеш-бек нормально начисляется?
Все зависит от мсс торговца.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:18

Ну как так можно :( :x
  TASCOMBANK написав:
  lincoln2 написав:2) а вот по Вике , просветите , ...


2)В акции принимают карты, которые открыты на тарифном плане «Кредитна картка «Велика п’ятірка»,все оплаты в торгово-сервисной сети и Интернет, которые принимают участие в программе лояльности, сумма считается накопительно по всем картам к счету

Вика=WC=Weekend Card
Б5=В5=Велика п’ятірка
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:21

  Vorlon написав:Только что пришла СМС - мол, до 28.02 обратиться в отделение банка с паспортом и кодом для дальнейшей возможности пользоваться счетами... Интересно, зачем?

Аналогично, только недоумеваю из-за того, что все счета закрыл еще год назад.
Видно комсомольцев бывших не бывает. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:40

  vollena71 написав:Ну как так можно :( :x
  TASCOMBANK написав:
  lincoln2 написав:2) а вот по Вике , просветите , ...


2)В акции принимают карты, которые открыты на тарифном плане «Кредитна картка «Велика п’ятірка»,все оплаты в торгово-сервисной сети и Интернет, которые принимают участие в программе лояльности, сумма считается накопительно по всем картам к счету

Вика=WC=Weekend Card
Б5=В5=Велика п’ятірка

Очень похоже на то что офпред просто игнорит конкретные вопросы по участию Виики в этой акции. Обратите внимание он ответил на более поздний вопрос по пополнению телефона, через Изю, но "не заметил" 2 моих сообщения по методике, которая будет применятся банком при расчете КБ по Виике. Одно только мне не понятно - этот игнор - он из-за просто его личного незнания темы вопроса, либо же это официальная позиция банка, напустить туману, чтобы пользователи меньше знали, а значит тратили больше, но получили КБ меньший.
Или возможно прав Вкладчик1234
что комсомольцы ещё сами всех ньюансов не знают, и будут решать "по ходу".
Тогда это объясняет отсутствие до сих пор официальных правил акции как на офи-сайте так и в отделениях банка.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:51

  TASCOMBANK написав:
  Sergion написав:за пополнение мобилы Киевстар через кабинет ИЗИ картой Б5 кеш-бек нормально начисляется?
Все зависит от мсс торговца.

Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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