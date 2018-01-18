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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 20:41

  Sergion написав:Пополнение мобилы через кабинет Изи картой Б5 - кеш-бек норм начисляется?

Через Портмоне и Ахметхаб-4814, скорее всего и через изю так же-1% кишмиша.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:51

Как сейчас с оплатой жд билетов на сайте УЗ?
Начисляется ли 2% при оплате WC и 1% с БП?
Учитываются ли эти покупки для мегаакции 200 гриш за каждые 5к?
wig
 
Повідомлень: 2362
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:25

  wig написав:Как сейчас с оплатой жд билетов на сайте УЗ?
Начисляется ли 2% при оплате WC и 1% с БП?
Учитываются ли эти покупки для мегаакции 200 гриш за каждые 5к?

Не знаю как сейчас, но последние "полгода+" обмана не замечено (Б5)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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