Через Портмоне и Ахметхаб-4814, скорее всего и через изю так же-1% кишмиша.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 січ, 2018 20:41
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:51
Как сейчас с оплатой жд билетов на сайте УЗ?
Начисляется ли 2% при оплате WC и 1% с БП?
Учитываются ли эти покупки для мегаакции 200 гриш за каждые 5к?
Додано: Чет 18 січ, 2018 19:25
Не знаю как сейчас, но последние "полгода+" обмана не замечено (Б5)
Всё IMHO
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