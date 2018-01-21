RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1622162316241625

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 20:41

  Sergion написав:Пополнение мобилы через кабинет Изи картой Б5 - кеш-бек норм начисляется?

Через Портмоне и Ахметхаб-4814, скорее всего и через изю так же-1% кишмиша.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2864
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:51

Как сейчас с оплатой жд билетов на сайте УЗ?
Начисляется ли 2% при оплате WC и 1% с БП?
Учитываются ли эти покупки для мегаакции 200 гриш за каждые 5к?
wig
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 06.01.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:25

  wig написав:Как сейчас с оплатой жд билетов на сайте УЗ?
Начисляется ли 2% при оплате WC и 1% с БП?
Учитываются ли эти покупки для мегаакции 200 гриш за каждые 5к?

Не знаю как сейчас, но последние "полгода+" обмана не замечено (Б5)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4826
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3247 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 15:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  wig написав:Учитываются ли эти покупки для мегаакции 200 гриш за каждые 5к?

А там вообще бонус за 5к одной транзакцией или можно по мелочи?

и кому-то уже начислялось +200 грн или это в феврале будет?
vovab
 
Повідомлень: 367
З нами з: 24.01.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто-то в Розетке на кассе рассчитывался Б5 ? Нормально ли прошло в грейсе и с КБ 1% ? или лучше через сайт как инет платеж провести ?
lincoln2
 
Повідомлень: 411
З нами з: 05.02.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

lincoln2 написав:Кто-то в Розетке на кассе рассчитывался Б5 ? Нормально ли прошло в грейсе и с КБ 1% ? или лучше через сайт как инет платеж провести ?
Нормально
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19280
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 4309 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

За оплату на али есть конвертация по б5?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1622162316241625
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.