Через Портмоне и Ахметхаб-4814, скорее всего и через изю так же-1% кишмиша.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 січ, 2018 20:41
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:51
Как сейчас с оплатой жд билетов на сайте УЗ?
Начисляется ли 2% при оплате WC и 1% с БП?
Учитываются ли эти покупки для мегаакции 200 гриш за каждые 5к?
Додано: Чет 18 січ, 2018 19:25
Не знаю как сейчас, но последние "полгода+" обмана не замечено (Б5)
Всё IMHO
Додано: Нед 21 січ, 2018 15:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Нед 21 січ, 2018 17:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кто-то в Розетке на кассе рассчитывался Б5 ? Нормально ли прошло в грейсе и с КБ 1% ? или лучше через сайт как инет платеж провести ?
Додано: Нед 21 січ, 2018 19:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Нормально
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 21 січ, 2018 23:18
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
За оплату на али есть конвертация по б5?
Размер имеет значение.
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