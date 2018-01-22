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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:10

  vovab написав:Коллеги, а кто уже менял допку к Б5?
По окончанию срока банк ее перевыпускает бесплатно или платно?

Менял, платно
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:12

  vovab написав:А там вообще бонус за 5к одной транзакцией или можно по мелочи?
В КЦ сказали, что можно частями )

  2XL написав:За оплату на али есть конвертация по б5?
Уточните вопрос. За конвертацию снимут 1% дополнительно к курсу, если об этом спрашивали...
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:13

  Haza написав:
  Vorlon написав:Б5 ... Без кредитного лимита, насколько мне известно, она не выдаётся или вам выдали?

Мені видали. Закрию при першому візиті до відділення

Дебетная Б5???
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:20

  guntherhouse777 написав:
  Haza написав:
  Vorlon написав:Б5 ... Без кредитного лимита, насколько мне известно, она не выдаётся или вам выдали?

Мені видали. Закрию при першому візиті до відділення

Дебетная Б5???

По ходу - так. Видали, сказали на протязі 2-х годин встановлять кред. ліміт. Пройшло 1,5 місяці, а ліміт досі 0. Карта на поличці лежить.
Haza
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:26

  clientage написав:
  vovab написав:потому как старая кончается 1 февраля,

карта кончается всегда концом месяца :mrgreen:
т.е. если на ней намалёвано 02/18, то она действительно до 28 фев, и заказать перевыпуск мона с 10..12 фев.


та ето понятно, что концом месяца :) имел в виду 1-го уже работать не будет, потому именно до, а не включая :)
ладно, придется еще разок сходить


насчет перевыпуска опять же, менеджер сказал, что как только сделаем перевыпуск - карта залочится. Я - ну тогда давай другую допку, не надо меня лочить, пусть сама доживет и помрет.
Тогда, может и не залочится?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:30

  vovab написав:
  clientage написав:
  vovab написав:потому как старая кончается 1 февраля,

карта кончается всегда концом месяца :mrgreen:
т.е. если на ней намалёвано 02/18, то она действительно до 28 фев, и заказать перевыпуск мона с 10..12 фев.


та ето понятно, что концом месяца :) имел в виду 1-го уже работать не будет, потому именно до, а не включая :)
ладно, придется еще разок сходить


насчет перевыпуска опять же, менеджер сказал, что как только сделаем перевыпуск - карта залочится. Я - ну тогда давай другую допку, не надо меня лочить, пусть сама доживет и помрет.
Тогда, может и не залочится?

три месяца назад ругался с ними по этому же поводу - оставил жалобу на горячке, перезвонили, извинились, заказали карту, получил за две-три недели до окончания старой.
старая тоже работала до окончания срока
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:03

  Haza написав:По ходу - так. Видали, сказали на протязі 2-х годин встановлять кред. ліміт. Пройшло 1,5 місяці, а ліміт досі 0. Карта на поличці лежить.

Там не закривати треба, а вантузом трошки попрацювати. У мене була схожа ситуація з Вікендом, але після кількох дзвінків на гарячку виявилося, що ГО забракувало документи, але не передало їх назад у відділення на доопрацювання. Після повторного звернення у відділення ліміт встановили впродовж години. Дзвоніть або на гарячку, або у ваше відділення і просіть розібратися, що там не так.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:23

  klug написав:
  Haza написав:По ходу - так. Видали, сказали на протязі 2-х годин встановлять кред. ліміт. Пройшло 1,5 місяці, а ліміт досі 0. Карта на поличці лежить.

Там не закривати треба, а вантузом трошки попрацювати. У мене була схожа ситуація з Вікендом, але після кількох дзвінків на гарячку виявилося, що ГО забракувало документи, але не передало їх назад у відділення на доопрацювання. Після повторного звернення у відділення ліміт встановили впродовж години. Дзвоніть або на гарячку, або у ваше відділення і просіть розібратися, що там не так.

Вже подавав повторно заявку у відділенні, зі сканами доків і т.п. Обіцяли точно за годину прийде смс з лімітом. Потім дзвонив у відділення, говорили якісь проблеми технічні з деякими клієнтами, ніби я не один такий. Обіцяли подзвонять як тільки так відразу
Haza
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:37

  Haza написав:
  klug написав:
  Haza написав:По ходу - так. Видали, сказали на протязі 2-х годин встановлять кред. ліміт. Пройшло 1,5 місяці, а ліміт досі 0. Карта на поличці лежить.

Там не закривати треба, а вантузом трошки попрацювати. У мене була схожа ситуація з Вікендом, але після кількох дзвінків на гарячку виявилося, що ГО забракувало документи, але не передало їх назад у відділення на доопрацювання. Після повторного звернення у відділення ліміт встановили впродовж години. Дзвоніть або на гарячку, або у ваше відділення і просіть розібратися, що там не так.

Вже подавав повторно заявку у відділенні, зі сканами доків і т.п. Обіцяли точно за годину прийде смс з лімітом. Потім дзвонив у відділення, говорили якісь проблеми технічні з деякими клієнтами, ніби я не один такий. Обіцяли подзвонять як тільки так відразу

Ну, пішли пити каву і забули. Пам'ять-то дівоча, та ще й свят скільки було. Передзвоніть ще раз - нагадайте про себе.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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