|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:26
В связи с браком с Викой ( на год), родами Ексимы, и попыткой исправится Мони, ухаживаниями Альфы, решил пока прекратить отношения с допкой Таси.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 1995
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама