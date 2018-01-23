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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1625162616271628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В связи с браком с Викой ( на год), родами Ексимы, и попыткой исправится Мони, ухаживаниями Альфы, решил пока прекратить отношения с допкой Таси.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:12

  klug написав:Ну, пішли пити каву і забули. Пам'ять-то дівоча, та ще й свят скільки було. Передзвоніть ще раз - нагадайте про себе.

Зателефонував. Нічого нового. Якась технічна проблема. Ніхто виправити не може/не хоче. Чи ІТ знають чи ні - не в курсі, хоча начальству доповіли про проблему. Тому менеджер порадив закрити карту. Ось такий підхід до вирішення проблем.
Haza
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ну да, легче добить пациента чем лечить. В этой банке все через )|(опу.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:23

  Haza написав:
  klug написав:Ну, пішли пити каву і забули. Пам'ять-то дівоча, та ще й свят скільки було. Передзвоніть ще раз - нагадайте про себе.

Зателефонував. Нічого нового. Якась технічна проблема. Ніхто виправити не може/не хоче. Чи ІТ знають чи ні - не в курсі, хоча начальству доповіли про проблему. Тому менеджер порадив закрити карту. Ось такий підхід до вирішення проблем.

Если есть кредитка другого банка- рефинанс.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 07:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

WeekEnd СЕПом завтра гасити? Чи сьогодні, а завтра перевести з дебетного рахунку на погашення заборгованості?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 08:01

  Кочевник написав:WeekEnd СЕПом завтра гасити? Чи сьогодні, а завтра перевести з дебетного рахунку на погашення заборгованості?

Ну СЭП доходит за 40мин, мона и завтра прям на 2909
Но а Вы разве не участвуете в аХции КБ-6%? Народ уже раза 4 прокрутил свой смешной лимит в 1500грн :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1625162616271628
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