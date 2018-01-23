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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В связи с браком с Викой ( на год), родами Ексимы, и попыткой исправится Мони, ухаживаниями Альфы, решил пока прекратить отношения с допкой Таси.
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:12
Зателефонував. Нічого нового. Якась технічна проблема. Ніхто виправити не може/не хоче. Чи ІТ знають чи ні - не в курсі, хоча начальству доповіли про проблему. Тому менеджер порадив закрити карту. Ось такий підхід до вирішення проблем.
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ну да, легче добить пациента чем лечить. В этой банке все через )|(опу.
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:23
Если есть кредитка другого банка- рефинанс.
Додано: Сер 24 січ, 2018 07:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
WeekEnd СЕПом завтра гасити? Чи сьогодні, а завтра перевести з дебетного рахунку на погашення заборгованості?
Додано: Сер 24 січ, 2018 08:01
Ну СЭП доходит за 40мин, мона и завтра прям на 2909
Но а Вы разве не участвуете в аХции КБ-6%? Народ уже раза 4 прокрутил свой смешной лимит в 1500грн
... делайте хоть что-нибудь!
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