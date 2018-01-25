ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:02
пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...
lincoln2
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:11
lincoln2 написав:
пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
додаткової акційної винагороди у розмірі 200,00 грн.
за кожні 5000,00 грн.
розрахунків у торгово-сервісній мережі (за рахунок кредитних коштів).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:42
clientage написав: lincoln2 написав:
пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
додаткової акційної винагороди у розмірі 200,00 грн.
за кожні 5000,00 грн.
розрахунків у торгово-сервісній мережі (за рахунок кредитних коштів).
Нет деталей, постоянно посылают по кругу
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:50
BBC написав: clientage написав: lincoln2 написав:
пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
додаткової акційної винагороди у розмірі 200,00 грн.
за кожні 5000,00 грн.
розрахунків у торгово-сервісній мережі (за рахунок кредитних коштів).
Нет деталей, постоянно посылают по кругу
эт да -- Таська она такаая несерьёзная
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 23194
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1894 раз.
Подякували: 2620 раз.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:14
clientage написав:
эт да -- Таська она такаая несерьёзная
Зато, акции самые лучшие. И на ЧП, и эта, январская.
wig
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:32
...цыплят по осени считают...)
...вот в конце февраля и посмотрим чего эта акция стоит.....
-VICTOR-
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