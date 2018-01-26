ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:02
пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...
lincoln2
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:11
lincoln2 написав:
пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
додаткової акційної винагороди у розмірі 200,00 грн.
за кожні 5000,00 грн.
розрахунків у торгово-сервісній мережі (за рахунок кредитних коштів).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:42
clientage написав: lincoln2 написав:
пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
додаткової акційної винагороди у розмірі 200,00 грн.
за кожні 5000,00 грн.
розрахунків у торгово-сервісній мережі (за рахунок кредитних коштів).
Нет деталей, постоянно посылают по кругу
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:50
BBC написав: clientage написав: lincoln2 написав:
пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
додаткової акційної винагороди у розмірі 200,00 грн.
за кожні 5000,00 грн.
розрахунків у торгово-сервісній мережі (за рахунок кредитних коштів).
Нет деталей, постоянно посылают по кругу
эт да -- Таська она такаая несерьёзная
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:14
clientage написав:
эт да -- Таська она такаая несерьёзная
Зато, акции самые лучшие. И на ЧП, и эта, январская.
wig
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:32
...цыплят по осени считают...)
...вот в конце февраля и посмотрим чего эта акция стоит.....
-VICTOR-
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Додано: Суб 27 січ, 2018 00:10
wig написав: clientage написав:
эт да -- Таська она такаая несерьёзная
Зато, акции самые лучшие. И на ЧП, и эта, январская.
С январской все очень мутно на самом деле. Даже не факт что по Викенду что то выплатят. И скорее всего с задержкой большой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Модератор
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2
Додано: Суб 27 січ, 2018 00:18
Faceless написав: wig написав: clientage написав:
эт да -- Таська она такаая несерьёзная
Зато, акции самые лучшие. И на ЧП, и эта, январская.
С январской все очень мутно на самом деле. Даже не факт что по Викенду что то выплатят. И скорее всего с задержкой большой
Учасники Акції : клієнти- держателі кредитних карток – "WEEKEND CARD", "Велика п'ятірка", "Класична".
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 27 січ, 2018 06:14
а шо им мутит? они по этой акции увидят считай полную картину по клиентам (по их тратам ... т.е. считай по доходам)
многие кто имеет несколько кредит. карт - перешли сейчас практически полностью на б5 и WC. январь для изучения выбран идеально - когда активность покупателей в торгово-сервисной сети находиться на достаточно низком уровне (ведь были траты на праздники) т.е. ждем к концу февраля началу марта коррекцию кредитных лимитов )))
...
uaprofi
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