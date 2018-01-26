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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1630163116321633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:11

почую кожного (с)

  lincoln2 написав:пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/

додаткової акційної винагороди у розмірі 200,00 грн. за кожні 5000,00 грн. розрахунків у торгово-сервісній мережі (за рахунок кредитних коштів).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:42

  clientage написав:
  lincoln2 написав:пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/

додаткової акційної винагороди у розмірі 200,00 грн. за кожні 5000,00 грн. розрахунків у торгово-сервісній мережі (за рахунок кредитних коштів).

Нет деталей, постоянно посылают по кругу
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:50

  BBC написав:
  clientage написав:
  lincoln2 написав:пришла СМС про акцию... в ней только 200 грн за траты свыше 5000 ...так что не факт , что больше 200 начислят при тратах 10000 + , оф. правил , где ЧЕТКО И ПОНЯТНО прописано , так и нет ...

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/

додаткової акційної винагороди у розмірі 200,00 грн. за кожні 5000,00 грн. розрахунків у торгово-сервісній мережі (за рахунок кредитних коштів).

Нет деталей, постоянно посылают по кругу

эт да -- Таська она такаая несерьёзная :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:эт да -- Таська она такаая несерьёзная

Зато, акции самые лучшие. И на ЧП, и эта, январская.
wig
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

...цыплят по осени считают...)
...вот в конце февраля и посмотрим чего эта акция стоит.....
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

wig написав:
  clientage написав:эт да -- Таська она такаая несерьёзная

Зато, акции самые лучшие. И на ЧП, и эта, январская.
С январской все очень мутно на самом деле. Даже не факт что по Викенду что то выплатят. И скорее всего с задержкой большой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:18

  Faceless написав:
wig написав:
  clientage написав:эт да -- Таська она такаая несерьёзная

Зато, акции самые лучшие. И на ЧП, и эта, январская.
С январской все очень мутно на самом деле. Даже не факт что по Викенду что то выплатят. И скорее всего с задержкой большой


Учасники Акції : клієнти- держателі кредитних карток – "WEEKEND CARD", "Велика п'ятірка", "Класична".
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 05:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:С январской все очень мутно на самом деле.

..не ну если будет "мутно"...то пусть приготовятся на ведра с помоями на свои головы ..
:?
...в этом случае так просто " не отвертятся " как в случае с вкладами Диаманта.... :roll:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 06:14

а шо им мутит? они по этой акции увидят считай полную картину по клиентам (по их тратам ... т.е. считай по доходам)
многие кто имеет несколько кредит. карт - перешли сейчас практически полностью на б5 и WC.
январь для изучения выбран идеально - когда активность покупателей в торгово-сервисной сети находиться на достаточно низком уровне (ведь были траты на праздники)
т.е. ждем к концу февраля началу марта коррекцию кредитных лимитов )))
...
uaprofi
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