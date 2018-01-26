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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1631163216331634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 09:01

  uaprofi написав:а шо им мутит? они по этой акции увидят считай полную картину по клиентам (по их тратам ... т.е. считай по доходам)
многие кто имеет несколько кредит. карт - перешли сейчас практически полностью на б5 и WC.
январь для изучения выбран идеально - когда активность покупателей в торгово-сервисной сети находиться на достаточно низком уровне (ведь были траты на праздники)
т.е. ждем к концу февраля началу марта коррекцию кредитных лимитов )))

Если было 10К кредлимиту, крутанул 3 раза, сделал оборот в 30К, думаете Тася расщедрится и поднимет лимит до 30-ти? )
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 10:22

  guntherhouse777 написав:
  uaprofi написав:а шо им мутит? они по этой акции увидят считай полную картину по клиентам (по их тратам ... т.е. считай по доходам)
многие кто имеет несколько кредит. карт - перешли сейчас практически полностью на б5 и WC.
январь для изучения выбран идеально - когда активность покупателей в торгово-сервисной сети находиться на достаточно низком уровне (ведь были траты на праздники)
т.е. ждем к концу февраля началу марта коррекцию кредитных лимитов )))

Если было 10К кредлимиту, крутанул 3 раза, сделал оборот в 30К, думаете Тася расщедрится и поднимет лимит до 30-ти? )

Ну хоть +10% просто обязана :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 16:25

guntherhouse777

ну если у Вас "качественные" транзакции (т.е разнообразные) то думаю поднимут.
может на 5%,а может и в 3 раза

у них это 99% маркетинговая акция по изучению клиентов (чтобы иметь портрет клиента) и плюс хотят увеличить свою долю рынка по карточным расчётам.
кстати многие могут в феврале не погасить январские траты - тогда тася по таким клиентам даже в плюсе будет.

меня сейчас больше интересует если 31 января картой расчёт (понятно что такие транзакции по счёту проведут уже в феврале) - вот интересно они войдут в общий зачёт 200 грн за каждые 5000? ... официальных правил как бы нет...
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:47

дядьку у галстуц1

если гуглить "Тас банк - лояльность для клиентов" то в первой строчке находит ссылку :

Зображення

Дядько в галстуц1, почист1ть сайт .
Время другое и лояльность уже не та..... :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:09

Питання до представника ТАСі!!!

Підтримаю питання:
  uaprofi написав:меня сейчас больше интересует если 31 января картой расчёт (понятно что такие транзакции по счёту проведут уже в феврале) - вот интересно они войдут в общий зачёт 200 грн за каждые 5000?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:18

  V2 написав:Підтримаю питання:
  uaprofi написав:меня сейчас больше интересует если 31 января картой расчёт (понятно что такие транзакции по счёту проведут уже в феврале) - вот интересно они войдут в общий зачёт 200 грн за каждые 5000?

Ну тут Таське ооошень трудно однозначно ответить :) :)
У меня на инет-платёж от 26го дек. на сумму под 4К, который таки провёлся по выписке 28го, не был начислен кешбек. Девчушка на горячке это объяснила "особеностью клиринга у Таськи", шо эта за болезнь такая я побббоялся уточнить. Вот жду клиринг в конце января и тада уже будут остатки мосХа Тасе выносить за свои кровные 80грн :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

V2 написав:Підтримаю питання:
  uaprofi написав:меня сейчас больше интересует если 31 января картой расчёт (понятно что такие транзакции по счёту проведут уже в феврале) - вот интересно они войдут в общий зачёт 200 грн за каждые 5000?


Представитель туташний бил себя в грудь что двухсотки будут по дате операции.
Верить не верить каждый решает сам. :)
Aps
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