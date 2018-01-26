uaprofi написав:а шо им мутит? они по этой акции увидят считай полную картину по клиентам (по их тратам ... т.е. считай по доходам) многие кто имеет несколько кредит. карт - перешли сейчас практически полностью на б5 и WC. январь для изучения выбран идеально - когда активность покупателей в торгово-сервисной сети находиться на достаточно низком уровне (ведь были траты на праздники) т.е. ждем к концу февраля началу марта коррекцию кредитных лимитов )))
Если было 10К кредлимиту, крутанул 3 раза, сделал оборот в 30К, думаете Тася расщедрится и поднимет лимит до 30-ти? )
uaprofi написав:а шо им мутит? они по этой акции увидят считай полную картину по клиентам (по их тратам ... т.е. считай по доходам) многие кто имеет несколько кредит. карт - перешли сейчас практически полностью на б5 и WC. январь для изучения выбран идеально - когда активность покупателей в торгово-сервисной сети находиться на достаточно низком уровне (ведь были траты на праздники) т.е. ждем к концу февраля началу марта коррекцию кредитных лимитов )))
Если было 10К кредлимиту, крутанул 3 раза, сделал оборот в 30К, думаете Тася расщедрится и поднимет лимит до 30-ти? )
ну если у Вас "качественные" транзакции (т.е разнообразные) то думаю поднимут. может на 5%,а может и в 3 раза
у них это 99% маркетинговая акция по изучению клиентов (чтобы иметь портрет клиента) и плюс хотят увеличить свою долю рынка по карточным расчётам. кстати многие могут в феврале не погасить январские траты - тогда тася по таким клиентам даже в плюсе будет.
меня сейчас больше интересует если 31 января картой расчёт (понятно что такие транзакции по счёту проведут уже в феврале) - вот интересно они войдут в общий зачёт 200 грн за каждые 5000? ... официальных правил как бы нет...
uaprofi написав:меня сейчас больше интересует если 31 января картой расчёт (понятно что такие транзакции по счёту проведут уже в феврале) - вот интересно они войдут в общий зачёт 200 грн за каждые 5000?
uaprofi написав:меня сейчас больше интересует если 31 января картой расчёт (понятно что такие транзакции по счёту проведут уже в феврале) - вот интересно они войдут в общий зачёт 200 грн за каждые 5000?
Ну тут Таське ооошень трудно однозначно ответить У меня на инет-платёж от 26го дек. на сумму под 4К, который таки провёлся по выписке 28го, не был начислен кешбек. Девчушка на горячке это объяснила "особеностью клиринга у Таськи", шо эта за болезнь такая я побббоялся уточнить. Вот жду клиринг в конце января и тада уже будут остатки мосХа Тасе выносить за свои кровные 80грн
uaprofi написав:меня сейчас больше интересует если 31 января картой расчёт (понятно что такие транзакции по счёту проведут уже в феврале) - вот интересно они войдут в общий зачёт 200 грн за каждые 5000?
Представитель туташний бил себя в грудь что двухсотки будут по дате операции. Верить не верить каждый решает сам.