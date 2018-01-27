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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 січ, 2018 21:41
clientage написав:
меня на инет-платёж от 26го дек. на сумму под 4К, который таки провёлся по выписке 28го, не был начислен кешбек.
Но, они же говорят что начислен, просто выплатят через месяц.
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wig
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Додано: Суб 27 січ, 2018 21:42
guntherhouse777 написав:
А что касается 5К и 200 грн., то считаться будет по дате проводки по счету.
Угу, т.е. декабрьские, что провелись 3.01, покатят?
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Додано: Суб 27 січ, 2018 21:48
Вкладчик1234 написав: guntherhouse777 написав:
А что касается 5К и 200 грн., то считаться будет по дате проводки по счету.
А представитель клялся, что по дате операции. Сегодняшние покупки попадут, как думаете?
однозначно!
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guntherhouse777
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Додано: Суб 27 січ, 2018 22:54
Stringer написав:TASCOMBANK
подскажите, 31 января последний день акции +200 грн кешбека за 5000 грн трат.
31 января последний день когда должно быть проведено списание по счету, или совершенная 31 числа операция, но списанная позже, тоже попадает под акцию?
заранее благодарен
что там наш старшеклассник-представитель, завис где-то на тусе или готовится к эге?
шо, ответ какой то дадим, нет?
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Stringer
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Додано: Нед 28 січ, 2018 00:21
Stringer
У меня такой же вопрос - расчёт по дате транзакции или по дате списания со счёта?
Ответ от кала ваще убил:"На усмотрение банка"
Где чёткий комсомольский ответ???????????
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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Додано: Нед 28 січ, 2018 00:26
Stringer написав: Stringer написав:TASCOMBANK
подскажите, 31 января последний день акции +200 грн кешбека за 5000 грн трат.
31 января последний день когда должно быть проведено списание по счету, или совершенная 31 числа операция, но списанная позже, тоже попадает под акцию?
заранее благодарен
что там наш старшеклассник-представитель, завис где-то на тусе или готовится к эге?
шо, ответ какой то дадим, нет?
На конкретные вопросы по данной акции от представителя банка ответов не ждите. Вон сколько не вопрошали его по поводу того в лимит какого периода по Виике попадет доп.КБ по акции - так он даже ни разу не муркнул по этому поводу (вернее на вопросы а "как по Виике?" отвечал типа "Да Б5 тоже участвуют в акции". А потом как его носом стали тыкать в конкретные вопросы и вовсе затаился. Он либо сам ничего не знает, либо ему дали приказ игнорить подобные вопросы и отнекиваться общими фразами, поскольку комса еще похоже сама не решила как правильно делить выделенный фонд КБ по акции.
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Flamingo
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