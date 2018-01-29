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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1637163816391640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 13:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  TASCOMBANK написав:В данном случае клиент продублировал свой вопрос в личные сообщения.

Так зализниця с половинчатым списанием попадает под акциию кэшбек 6%?
wig
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 14:19

  Aps написав:
  TASCOMBANK написав:
  candidat написав:Подскажите, если пополнить мобильный через ТАС24 с помощью Б5 или WeekEnd, будет ли по этому платежу льготный период и кэшбек?
Так точно, будет!


Кэшбэк при оплате в ТАС24? :shock:

...я сильно сомневаюсь...) никаких доказательств , ссылок на нормативные документы не предоставлено
....
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 14:45

  TASCOMBANK написав:
  candidat написав:Подскажите, если пополнить мобильный через ТАС24 с помощью Б5 или WeekEnd, будет ли по этому платежу льготный период и кэшбек?
Так точно, будет!

Разве что с грейса не вылетите.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:30

  wig написав:Так зализниця с половинчатым списанием попадает под акциию кэшбек 6%?

Эквайрится как-то иначе, но с кеш-беком проблем не было. Не думаю, что вдруг что-то поменялось
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:20

ТАСя продовжує дивувати...

При формуванні виписки по В5 отримую різну інформацію по:
- виписці по картці;
- виписці по рахунку.
При цьому до даного рахунку відкрита одна картка.
Чим обумовлені такі розбіжності?
Витрати по якій виписці враховуються для участі в акції 6%?

Ще одне цікаве спостереження - у виписці по картці одна сума в блоці, у виписці по рахунку - інша.
ТАСя - що за гра в наперстки?!! :evil:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:32

  V2 написав:Зважаючи на смішний ліміт по В5, виникло ще таке питання:
Ліміт 2000 грн.
Станом на ранок понеділка заблоковані операції, умовно, на суму 1950 грн.
Станом на обід понеділка в блоці залишається 1000 грн.
Якщо після обіду я поповню картку на 950 грн. і відразу здійсню розрахунок на всю суму, то ТАСя вважатиме:
1. що я розрахувався власними коштами (бо дата списання і дата поповнення однакова).
2. що я розрахувався кредитними коштами (бо веде хронометраж надходжень/списань коштів)?
Варіант другий правильний: розрахунок кредитними коштами!)
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:33

  Vuch написав:TASCOMBANK, по id карте Б5 все еще невозможно оформить?
Пока такой возможности нет!
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:36

  GrafBV написав:
  TASCOMBANK написав:Так точно! Все операции проведенные в до 31 января включительно, попадают под акцию до 6% КБ.

Интернет-платежи учитываются?
Учитываются! Условия программы лояльности по кредитным картам не менялись.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:19

  TASCOMBANK написав:Условия программы лояльности по кредитным картам не менялись.

Хочу заметить что именно официальные условия программы так и не были опубликованы НИГДЕ! А завтра уже последний день программы. По сути банк предложил сыграть с ним "в темную"
Для банка это как минимум не солидно. О представителе банка и вовсе молчу, упрямое игнорирование множества вопросов по программе - вот его стиль работы на этой ветке форума. В общем как говорится 2 сапога (банк и его представитель) - пара ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Господа, есть в наличии карта Мастеркард Голд Чип в тарифе плативка, переведенная когда-то из тарифа "Страховой". Картой не пользуюсь давно. Срок действия заканчивается 03/18. Согласно тарифов на сайте - мастеркард голд перевыпустят на визу голд ревардс за 150 грн.
Вопрос: перевыпустят за 150 грн в несанкц? Или комсомол таким произволом не страдает?
korovas2
 
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