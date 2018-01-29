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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2018 13:51
TASCOMBANK написав:
В данном случае клиент продублировал свой вопрос в личные сообщения.
Так зализниця с половинчатым списанием попадает под акциию кэшбек 6%?
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wig
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Додано: Вів 30 січ, 2018 14:19
Aps написав: TASCOMBANK написав: candidat написав:
Подскажите, если пополнить мобильный через ТАС24 с помощью Б5 или WeekEnd, будет ли по этому платежу льготный период и кэшбек?
Так точно, будет!
Кэшбэк при оплате в ТАС24?
...я сильно сомневаюсь...) никаких доказательств , ссылок на нормативные документы не предоставлено
....
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Додано: Вів 30 січ, 2018 14:45
TASCOMBANK написав: candidat написав:
Подскажите, если пополнить мобильный через ТАС24 с помощью Б5 или WeekEnd, будет ли по этому платежу льготный период и кэшбек?
Так точно, будет!
Разве что с грейса не вылетите.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 30 січ, 2018 16:30
wig написав:
Так зализниця с половинчатым списанием попадает под акциию кэшбек 6%?
Эквайрится как-то иначе, но с кеш-беком проблем не было. Не думаю, что вдруг что-то поменялось
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: Вів 30 січ, 2018 17:20
При формуванні виписки по В5 отримую різну інформацію по:
- виписці по картці;
- виписці по рахунку.
При цьому до даного рахунку відкрита одна картка.
Чим обумовлені такі розбіжності?
Витрати по якій виписці враховуються для участі в акції 6%?
Ще одне цікаве спостереження - у виписці по картці одна сума в блоці, у виписці по рахунку - інша.
ТАСя - що за гра в наперстки?!!
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V2
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4
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Додано: Вів 30 січ, 2018 19:32
V2 написав:
Зважаючи на смішний ліміт по В5, виникло ще таке питання:
Ліміт 2000 грн.
Станом на ранок понеділка заблоковані операції, умовно, на суму 1950 грн.
Станом на обід понеділка в блоці залишається 1000 грн.
Якщо після обіду я поповню картку на 950 грн. і відразу здійсню розрахунок на всю суму, то ТАСя вважатиме:
1. що я розрахувався власними коштами (бо дата списання і дата поповнення однакова).
2. що я розрахувався кредитними коштами (бо веде хронометраж надходжень/списань коштів)?
Варіант другий правильний: розрахунок кредитними коштами!)
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 30 січ, 2018 19:33
Vuch написав:TASCOMBANK
, по id карте Б5 все еще невозможно оформить?
Пока такой возможности нет!
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Додано: Вів 30 січ, 2018 19:36
GrafBV написав: TASCOMBANK написав:
Так точно! Все операции проведенные в до 31 января включительно, попадают под акцию до 6% КБ.
Интернет-платежи учитываются?
Учитываются! Условия программы лояльности по кредитным картам не менялись.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:19
TASCOMBANK написав:
Условия программы лояльности по кредитным картам не менялись.
Хочу заметить что именно официальные условия программы так и не были опубликованы НИГДЕ! А завтра уже последний день программы. По сути банк предложил сыграть с ним "в темную"
Для банка это как минимум не солидно. О представителе банка и вовсе молчу, упрямое игнорирование множества вопросов по программе - вот его стиль работы на этой ветке форума. В общем как говорится 2 сапога (банк и его представитель) - пара ;(
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Flamingo
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:38
Господа, есть в наличии карта Мастеркард Голд Чип в тарифе плативка, переведенная когда-то из тарифа "Страховой". Картой не пользуюсь давно. Срок действия заканчивается 03/18. Согласно тарифов на сайте - мастеркард голд перевыпустят на визу голд ревардс за 150 грн.
Вопрос: перевыпустят за 150 грн в несанкц? Или комсомол таким произволом не страдает?
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korovas2
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