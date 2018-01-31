Haza написав:Не пройшло 2-х місяців як все ж таки мені встановили кредитний ліміт по Б5 Погано, що на акцію не встиг 1. В ТАС24 видно суму до сплати 25 числа кожного місяця? 2. Кешбек нараховують на бонусний рахунок. Кошти на цьому рахунку згорають періодично? 3. Кешбек залітає через кілька днів після проведення операції чи на початку кожного місяця?
Я ж казав, що їх трохи підпихнути треба було. 1) так; 2) у кінці кожного кварталу; 3) за кілька днів.
Підштовхував кілька разів по телефону і 2 рази у відділенні - за останній тиждень Наступна дата згорання бонусів 1 квітня? Чи квартали по іншому у ТАСі?
Нормальные календарные кварталы. Бонусы будут палить после 21:00 30 марта (березня ) - останній робочий день кварталу.
korovas2 написав:Господа, есть в наличии карта Мастеркард Голд Чип в тарифе плативка, переведенная когда-то из тарифа "Страховой". Картой не пользуюсь давно. Срок действия заканчивается 03/18. Согласно тарифов на сайте - мастеркард голд перевыпустят на визу голд ревардс за 150 грн. Вопрос: перевыпустят за 150 грн в несанкц? Или комсомол таким произволом не страдает?
Банк не перевыпускает карту без заявления/обращения клиента.