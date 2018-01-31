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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1640164116421643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 15:48

  Haza написав:
  klug написав:
  Haza написав:Не пройшло 2-х місяців як все ж таки мені встановили кредитний ліміт по Б5 :D
Погано, що на акцію не встиг
1. В ТАС24 видно суму до сплати 25 числа кожного місяця?
2. Кешбек нараховують на бонусний рахунок. Кошти на цьому рахунку згорають періодично?
3. Кешбек залітає через кілька днів після проведення операції чи на початку кожного місяця?

Я ж казав, що їх трохи підпихнути треба було.
1) так;
2) у кінці кожного кварталу;
3) за кілька днів.

Підштовхував кілька разів по телефону і 2 рази у відділенні - за останній тиждень
Наступна дата згорання бонусів 1 квітня? Чи квартали по іншому у ТАСі?

Нормальные календарные кварталы. Бонусы будут палить после 21:00 30 марта (березня :)) - останній робочий день кварталу.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:22

  wig написав:
  klyde написав:wig Та там намного больше 5000, та и билетов я много не покупал

Если 178 стандартный кэшбек, куда еще и часть декабрьских операций попала, то не намного. 5000 впритык.

Да как жеж впритык?У меня В5:
5000*2%=100 грн. так это максимальный кешбек а были ж операции и по 1%. Использовано в январе под 10-ку
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:51

  korovas2 написав:Господа, есть в наличии карта Мастеркард Голд Чип в тарифе плативка, переведенная когда-то из тарифа "Страховой". Картой не пользуюсь давно. Срок действия заканчивается 03/18. Согласно тарифов на сайте - мастеркард голд перевыпустят на визу голд ревардс за 150 грн.
Вопрос: перевыпустят за 150 грн в несанкц? Или комсомол таким произволом не страдает?
Банк не перевыпускает карту без заявления/обращения клиента.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:17

А мне вот, с барского плеча:
Vam zarahovano Cashback 0.10 UAH, 31/01/18.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:26

  guntherhouse777 написав:А мне вот, с барского плеча:
Vam zarahovano Cashback 0.10 UAH, 31/01/18.)

А разве меньше 1грн можно?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:26

wig
У меня не учтено всё что после 28,1 и то что провели 31,1.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:21

  Грйс-мэн написав:
  guntherhouse777 написав:А мне вот, с барского плеча:
Vam zarahovano Cashback 0.10 UAH, 31/01/18.)

А разве меньше 1грн можно?

Нельзя. так я и не выводил эти 10 коп. Тася сама чего то насчитала.
На бонусном счёте около 100 грн.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:37

  guntherhouse777 написав:
  Грйс-мэн написав:
  guntherhouse777 написав:А мне вот, с барского плеча:
Vam zarahovano Cashback 0.10 UAH, 31/01/18.)

А разве меньше 1грн можно?

Нельзя. так я и не выводил эти 10 коп. Тася сама чего то насчитала.
На бонусном счёте около 100 грн.

Це по Вікенду прийшло. Схоже, що на вивід автоматом обмеження в 1 грн. не розповсюджується.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:04

klug,
Викой в январе не пользовался.
guntherhouse777
 
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