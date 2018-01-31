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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2018 12:47
clientage
Дякую!
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balbesik
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Додано: Чет 01 лют, 2018 12:49
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balbesik
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Додано: Чет 01 лют, 2018 13:08
clientage написав:
...и прикол: на сумму 100грн начисляют 0.01%, а на остальную суммк более этих 100грн уже 10%.
Прикол в том, что и на 100 долларов также.
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wig
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Додано: Чет 01 лют, 2018 13:09
wig написав: clientage написав:
...и прикол: на сумму 100грн начисляют 0.01%, а на остальную суммк более этих 100грн уже 10%.
Прикол в том, что и на 100 долларов также.
На 100 или на 10?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 лют, 2018 13:10
clientage написав:
На 100 или на 10?
100 будут лежать без процентов, что свыше - 1%.
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wig
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Додано: Чет 01 лют, 2018 13:12
wig написав: clientage написав:
На 100 или на 10?
100 будут лежать без процентов, что свыше - 1%.
Ну это уж слиишком... они "любят" своих валютных клиентов
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 лют, 2018 13:15
clientage написав:
Ну это уж слиишком... они "любят" своих валютных клиентов
Тем не менее, я вложил, а что.
Будет нагода потратить - получу 2% сверху и с лихвой перекрою недополученный процент. Вот так, Викенд - гениальный маркетинговый ход.
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wig
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Додано: Чет 01 лют, 2018 13:20
wig написав: clientage написав:
Ну это уж слиишком... они "любят" своих валютных клиентов
Тем не менее, я вложил, а что.
Будет нагода потратить - получу 2% сверху и с лихвой перекрою недополученный процент. Вот так, Викенд - гениальный маркетинговый ход.
Неее, ну нормально -- соточку нашару поюзать. Чиста по-камсамалистки -- под шумок
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 лют, 2018 13:25
clientage написав:
Неее, ну нормально -- соточку нашару поюзать. Чиста по-камсамалистки -- под шумок
Карточку тоже дали на шару, так что квиты!
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wig
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Додано: Чет 01 лют, 2018 19:58
Вылезла Тася вместе с Викой из кошелька на полочку.
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pavyak
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