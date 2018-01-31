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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1643164416451646>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:47

clientage
Дякую!
balbesik
 
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:49

  WachtAmRhein написав:Если не признаетесь, что вы Балбесик, то побоятся зачислять не туда куда нужно. Главное виду не подавайте. ;-)

:oops:
balbesik
 
Повідомлень: 157
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:...и прикол: на сумму 100грн начисляют 0.01%, а на остальную суммк более этих 100грн уже 10%.

Прикол в том, что и на 100 долларов также.
wig
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:09

  wig написав:
  clientage написав:...и прикол: на сумму 100грн начисляют 0.01%, а на остальную суммк более этих 100грн уже 10%.

Прикол в том, что и на 100 долларов также.

На 100 или на 10?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:10

  clientage написав:
На 100 или на 10?

100 будут лежать без процентов, что свыше - 1%.
wig
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:12

  wig написав:
  clientage написав:
На 100 или на 10?

100 будут лежать без процентов, что свыше - 1%.

Ну это уж слиишком... они "любят" своих валютных клиентов :mrgreen: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Ну это уж слиишком... они "любят" своих валютных клиентов

Тем не менее, я вложил, а что.
Будет нагода потратить - получу 2% сверху и с лихвой перекрою недополученный процент. Вот так, Викенд - гениальный маркетинговый ход.
wig
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:20

  wig написав:
  clientage написав:Ну это уж слиишком... они "любят" своих валютных клиентов

Тем не менее, я вложил, а что.
Будет нагода потратить - получу 2% сверху и с лихвой перекрою недополученный процент. Вот так, Викенд - гениальный маркетинговый ход.

Неее, ну нормально -- соточку нашару поюзать. Чиста по-камсамалистки -- под шумок :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Неее, ну нормально -- соточку нашару поюзать. Чиста по-камсамалистки -- под шумок

Карточку тоже дали на шару, так что квиты!
wig
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вылезла Тася вместе с Викой из кошелька на полочку.
pavyak
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