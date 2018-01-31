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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2018 20:26
pavyak
Ну вы наверное один такой
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Vorlon
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:48
Vorlon Потому, что у Мони сейчас даже по выходным на еду откат выше.
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wig
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