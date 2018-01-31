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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1643164416451646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:26

pavyak
Ну вы наверное один такой :D
Vorlon
 
Повідомлень: 5281
З нами з: 14.06.13
Подякував: 318 раз.
Подякували: 552 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:48

Vorlon Потому, что у Мони сейчас даже по выходным на еду откат выше.
wig
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 06.01.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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  #<1 ... 1643164416451646
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