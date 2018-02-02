|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:43
balbesik написав: clientage написав:
Это он-он-он...
У него есть пимпочка "частичного снятия"
...и прикол: на сумму 100грн начисляют 0.01%, а на остальную суммк более этих 100грн уже 10%. Чиста по-камсамалистки
Про "пимпочку" знаю, и про "особенности" начисления % тоже, но пополняла его всегда с карты.
То есть алгоритм моих действий какой? Прихожу в кассу и прошу пополнить СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ?
А втихаря на карточный не закинут? Или в бумажке, которую подсунут на подпись будет видно куда зачисляют?
Можно пополнить через терминал по номеру счета.
-
Valt22
-
-
- Повідомлень: 340
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:55
Faceless написав: tmp01 написав:
Вспомнил, что месяц или больше назад приходило смс с требованием пройти идентификацию "для возможности пользования счетами в банке".
Счета до сих пор не заблочены.
Надо ли идти в отделение, неужели могут реально заблочить?
Или это была дежурная ежегодная массовая рассылка?
Сходить стОит. Мне тоже приходило, но пока не дополз до отделения.
Реально могут заблочить.
Задолбали они своими кривыми ногами. В ноябре открывалась вика. Тогда им не надо было. Был у них в декабре по открывал кучу сберегательных, валютных карт,тоже спали. Теперь приходит смс о сверке и угрозах. Чего им в жизни не хватает.
Востаннє редагувалось pavyak
в П'ят 02 лют, 2018 19:21, всього редагувалось 1 раз.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2012
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:14
Мозгов.
-
alex_b
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 24.07.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:21
Valt22 написав: balbesik написав: clientage написав:
Это он-он-он...
У него есть пимпочка "частичного снятия"
...и прикол: на сумму 100грн начисляют 0.01%, а на остальную суммк более этих 100грн уже 10%. Чиста по-камсамалистки
Про "пимпочку" знаю, и про "особенности" начисления % тоже, но пополняла его всегда с карты.
То есть алгоритм моих действий какой? Прихожу в кассу и прошу пополнить СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ?
А втихаря на карточный не закинут? Или в бумажке, которую подсунут на подпись будет видно куда зачисляют?
Можно пополнить через терминал по номеру счета.
Менеджер не радила термінали, казала, що люди часто скаржаться на їх роботу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2005
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:29
klug написав:
Менеджер не радила термінали, казала, що люди часто скаржаться на їх роботу.
Скорее всего им просто лень их инкассировать
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:51
klug написав:
Менеджер не радила термінали, казала, що люди часто скаржаться на їх роботу.
Раз пять пользовался - все нормально (разве что утомляет по одной купюре совать, если мелкими).
-
Valt22
-
-
- Повідомлень: 340
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:54
Грйс-мэн написав: klug написав:
Менеджер не радила термінали, казала, що люди часто скаржаться на їх роботу.
Скорее всего им просто лень их инкассировать
Якщо ви маєте на увазі, що ліньки менеджеру, то мова йшла про термінал не у відділенні, тому особистого інтересу у менеджера ніякого не було.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2005
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:32
alex_b написав:
Не всегда 2% в инете, тазик за изю платил 1%. Закинул на полку, зря потраченные 365грн. До конца срока пусть валяется а там на закрытие.
3% по ИЗЕ на выходных
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 12545
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 1044 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|