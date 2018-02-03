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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:29
Как установить ТПИН?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 03 лют, 2018 09:04
BBC написав:
Как установить ТПИН?
Через КЦ.
Чего то нам за «TAS2U» - новом моб. приложении от Таси ничего не рассказывают. А меж тем, к концу года «TAS2U» и ТАС24 объединятся.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 03 лют, 2018 09:18
guntherhouse777 написав: BBC написав:
Как установить ТПИН?
Через КЦ.
Чего то нам за «TAS2U» - новом моб. приложении от Таси ничего не рассказывают. А меж тем, к концу года «TAS2U» и ТАС24 объединятся.
А что о нем рассказывать, если его нет еще.
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slasva
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Додано: Суб 03 лют, 2018 12:58
guntherhouse777 написав: allaliu написав:
Уважаемый представитель Таскомбанка, почему не приходит сообщение про сумму общей задолженности по карте, вначале месяца? Вернее сказать,она один месяц приходит,второй не приходит.Каждый раз нужно звонить в колцентр,и походить десятиминутный фейс контроль.В прошлом месяце сообщение пришло на Вайбер,в этом его нет.
1. ТАС-24.
2. ТПИН код.
А можно подробнее? Что такое ТПИН? Пин-код карты? И где его вводить?
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allaliu
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Додано: Суб 03 лют, 2018 14:13
allaliu написав: guntherhouse777 написав: allaliu написав:
Уважаемый представитель Таскомбанка, почему не приходит сообщение про сумму общей задолженности по карте, вначале месяца? Вернее сказать,она один месяц приходит,второй не приходит.Каждый раз нужно звонить в колцентр,и походить десятиминутный фейс контроль.В прошлом месяце сообщение пришло на Вайбер,в этом его нет.
1. ТАС-24.
2. ТПИН код.
А можно подробнее? Что такое ТПИН? Пин-код карты? И где его вводить?
ТПИН - телефонный пин, к пин коду карты не имеет отношения. Просто при звонке в КЦ и вводе ТПИНа вас не будут дополнительно идентифицировать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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2
Додано: Суб 03 лют, 2018 16:22
Faceless написав:
Просто при звонке в КЦ и вводе ТПИНа вас не будут дополнительно идентифицировать
+ всегда возьмут трубку и ответят.
Преимущество , первый на связи.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 03 лют, 2018 17:56
Все оказалось гораздо проще: сообщения с суммами задолженности за январь,ещё не рассылались. 3-е число,однако...
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allaliu
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Додано: Суб 03 лют, 2018 18:47
Есть ли у кого-то опыт оплаты ОККО Рау с использованием Б5? Не вылетаем ли мы из грейса и есть ли кэшбек? Если есть КБ, то какой - 1% как за интернет платёж или 2% как за заправку?
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Amid
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Додано: Нед 04 лют, 2018 01:51
Amid написав:
Есть ли у кого-то опыт оплаты ОККО Рау с использованием Б5? Не вылетаем ли мы из грейса и есть ли кэшбек? Если есть КБ, то какой - 1% как за интернет платёж или 2% как за заправку?
Да.
Нет, не вылетаем.(с 1.12. это сделать невозможно).
Да, кб есть.
2%, ибо 5983
ПС. Тут лучше Максимку от аллы использовать.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 04 лют, 2018 02:23
А еще лучше моню - 4% грязью лучше чем 2% чистыми. Проверено через оккопей - кеш наливают.
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alex_b
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