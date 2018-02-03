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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1649165016511652>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:29

Как установить ТПИН?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:04

  BBC написав:Как установить ТПИН?

Через КЦ.

Чего то нам за «TAS2U» - новом моб. приложении от Таси ничего не рассказывают. А меж тем, к концу года «TAS2U» и ТАС24 объединятся.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:18

  guntherhouse777 написав:
  BBC написав:Как установить ТПИН?

Через КЦ.

Чего то нам за «TAS2U» - новом моб. приложении от Таси ничего не рассказывают. А меж тем, к концу года «TAS2U» и ТАС24 объединятся.

А что о нем рассказывать, если его нет еще.
slasva
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:58

  guntherhouse777 написав:
  allaliu написав:Уважаемый представитель Таскомбанка, почему не приходит сообщение про сумму общей задолженности по карте, вначале месяца? Вернее сказать,она один месяц приходит,второй не приходит.Каждый раз нужно звонить в колцентр,и походить десятиминутный фейс контроль.В прошлом месяце сообщение пришло на Вайбер,в этом его нет.

1. ТАС-24.
2. ТПИН код.

А можно подробнее? Что такое ТПИН? Пин-код карты? И где его вводить? :oops:
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 14:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

allaliu написав:
  guntherhouse777 написав:
  allaliu написав:Уважаемый представитель Таскомбанка, почему не приходит сообщение про сумму общей задолженности по карте, вначале месяца? Вернее сказать,она один месяц приходит,второй не приходит.Каждый раз нужно звонить в колцентр,и походить десятиминутный фейс контроль.В прошлом месяце сообщение пришло на Вайбер,в этом его нет.

1. ТАС-24.
2. ТПИН код.

А можно подробнее? Что такое ТПИН? Пин-код карты? И где его вводить? :oops:
ТПИН - телефонный пин, к пин коду карты не имеет отношения. Просто при звонке в КЦ и вводе ТПИНа вас не будут дополнительно идентифицировать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:Просто при звонке в КЦ и вводе ТПИНа вас не будут дополнительно идентифицировать


+ всегда возьмут трубку и ответят.
Преимущество , первый на связи.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Все оказалось гораздо проще: сообщения с суммами задолженности за январь,ещё не рассылались. 3-е число,однако... :?:
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:47

Есть ли у кого-то опыт оплаты ОККО Рау с использованием Б5? Не вылетаем ли мы из грейса и есть ли кэшбек? Если есть КБ, то какой - 1% как за интернет платёж или 2% как за заправку?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 01:51

  Amid написав:Есть ли у кого-то опыт оплаты ОККО Рау с использованием Б5? Не вылетаем ли мы из грейса и есть ли кэшбек? Если есть КБ, то какой - 1% как за интернет платёж или 2% как за заправку?

Да.
Нет, не вылетаем.(с 1.12. это сделать невозможно).
Да, кб есть.
2%, ибо 5983
ПС. Тут лучше Максимку от аллы использовать.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 02:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А еще лучше моню - 4% грязью лучше чем 2% чистыми. Проверено через оккопей - кеш наливают.
alex_b
 
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