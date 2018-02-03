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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1649165016511652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:00

  alex_b написав:А еще лучше моню - 4% грязью лучше чем 2% чистыми. Проверено через оккопей - кеш наливают.

На anp цена на 10-14% дешевле и снова тас выгоднее
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Мне пох где - кантора компенсирует, а вот кеш + на фишку в карман капает.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:50

  alex_b написав:А еще лучше моню - 4% грязью лучше чем 2% чистыми. Проверено через оккопей - кеш наливают.

+ рассрочка от аллы, вот что я имел ввиду.
guntherhouse777
 
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