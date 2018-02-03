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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:00
alex_b написав:
А еще лучше моню - 4% грязью лучше чем 2% чистыми. Проверено через оккопей - кеш наливают.
На anp цена на 10-14% дешевле и снова тас выгоднее
никому не верю
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Додано: Нед 04 лют, 2018 08:34
Мне пох где - кантора компенсирует, а вот кеш + на фишку в карман капает.
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alex_b
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Додано: Нед 04 лют, 2018 08:50
alex_b написав:
А еще лучше моню - 4% грязью лучше чем 2% чистыми. Проверено через оккопей - кеш наливают.
+ рассрочка от аллы, вот что я имел ввиду.
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