На anp цена на 10-14% дешевле и снова тас выгоднее
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:00
На anp цена на 10-14% дешевле и снова тас выгоднее
никому не верю
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Мне пох где - кантора компенсирует, а вот кеш + на фишку в карман капает.
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:50
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