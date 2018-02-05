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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2018 02:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А еще лучше моню - 4% грязью лучше чем 2% чистыми. Проверено через оккопей - кеш наливают.
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:00
На anp цена на 10-14% дешевле и снова тас выгоднее
никому не верю
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Мне пох где - кантора компенсирует, а вот кеш + на фишку в карман капает.
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:50
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Идеально. Если больше 100к - вам будут названивать.
Если меньше 100к - звоните на горячку и подымаете лимиты. Приватбанкомат выдает по 2к НЕОГРАНИЧЕННОЕ число раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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