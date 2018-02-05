RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1649165016511652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 02:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А еще лучше моню - 4% грязью лучше чем 2% чистыми. Проверено через оккопей - кеш наливают.
alex_b
 
Повідомлень: 489
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:00

  alex_b написав:А еще лучше моню - 4% грязью лучше чем 2% чистыми. Проверено через оккопей - кеш наливают.

На anp цена на 10-14% дешевле и снова тас выгоднее
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10471
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Мне пох где - кантора компенсирует, а вот кеш + на фишку в карман капает.
alex_b
 
Повідомлень: 489
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:50

  alex_b написав:А еще лучше моню - 4% грязью лучше чем 2% чистыми. Проверено через оккопей - кеш наливают.

+ рассрочка от аллы, вот что я имел ввиду.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:58

У Таси как с возвратом гривневых депо?
shu-m
 
Повідомлень: 610
З нами з: 04.03.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  shu-m написав:У Таси как с возвратом гривневых депо?


Идеально. Если больше 100к - вам будут названивать.
Если меньше 100к - звоните на горячку и подымаете лимиты. Приватбанкомат выдает по 2к НЕОГРАНИЧЕННОЕ число раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 23.11.14
Подякував: 553 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 07:51

  vollena71 написав:
  alex_b написав:Ну вот интересно за кредлим по выходных за изю даст 3%?

В декабре за изю воля и портмоне укртелеком в выходной было 3%, а в январе уже 2%

А Портмоне что тоже прикидывается ОФФЛАЙН терминалом?
Изя - это Easypay? Если да, то я какой платеж ни попробую, там вечно было все с комиссией. Я как-то не так пробую платить через Easypay?
candidat
 
Повідомлень: 401
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 07:54

  mustbe написав:
  curiousobro написав:Наверно имелось в виду КБ деньгами, а не суррогатами.

Возможно.
Хотя, как по мне, - лучше получить серт в тоже Сильпо на 500, чем живыми деньгами 400.

При этом цены в Сильпо на 20% (если не больше) выше, чем в том же Ашане. Я как в Сильпо не зайду, у меня уши заворачиваются от ценников. Ни разу там ничего не покупал. Разве что, может, была какая-то супер-пупер акция на что-то, и купил, но такого не помню.
candidat
 
Повідомлень: 401
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:05

  vollena71 написав:
  Vorlon написав: Так что карты банка на полку - это сильно, мне не понять...

Вот в ноябре Форвард и Альфа полочным картам плюшки 5 и 10% кешбека подарили

Я так понимаю, речь идет о тех картах, по которым кэшбек в принципе предусмотрен? Или прям по всем-всем полочным, даже по тем, где по тарифам не был предусмотрен кэшбек?
Сколько надо пролежать, чтоб получить статус полочной? В Альфе есть у меня кредитная с кэшбеком, но для ежедневных платежей ТАСовские лучше, а для рассрочки я как-то ничего крупного не покупал в последнее время, поэтому лежит на полочке. Последний раз пользовался еще в апреле. За это дело начислили кэшбек около 10 грн, я их сразу не потратил, так и лежало до начала октября, когда я, видя, что спишут кэшбек как плату за неактивность 180 дней, потратил эту десятку. Это я своей оплатой на десятку в первых числах октября испортил свою "полочность"? :shock:
candidat
 
Повідомлень: 401
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:14

Предложение по акции 6% кэшбек

На досуге надумалось такое интересное предложение. Имеем следующую ситуацию: официальных правил никто в глаза не видел, при этом офпред утверждает, что в акцию операции попадают по дате совершения, а куча консультантов КЦ (в моем случае - трое: два в чате на официальном сайте, один - на ГЛ) - что по дате проведения по счету. Логично, что кто-то из них окажется прав, а противоположная сторона соответственно нет. Наверное, среди клиентов найдутся и такие, кто поверил офпреду, и такие, кто поверил КЦ. В виду этого есть следующее предложение:
1. Если прав оказывается офпред, то тем, кто поверил сотрудникам КЦ, по 200 грн. выплачивают сотрудники КЦ.
2. Если правы оказываются сотрудники КЦ, то тем, кто поверил офпреду, по 200 грн. выплачивает офпред.
Как вам такое предложение? ;)
candidat
 
Повідомлень: 401
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1649165016511652
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asp, Batarejkin, lel, slasva і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.