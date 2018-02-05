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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2018 02:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А еще лучше моню - 4% грязью лучше чем 2% чистыми. Проверено через оккопей - кеш наливают.
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:00
На anp цена на 10-14% дешевле и снова тас выгоднее
никому не верю
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Мне пох где - кантора компенсирует, а вот кеш + на фишку в карман капает.
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:50
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Идеально. Если больше 100к - вам будут названивать.
Если меньше 100к - звоните на горячку и подымаете лимиты. Приватбанкомат выдает по 2к НЕОГРАНИЧЕННОЕ число раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 06 лют, 2018 07:51
А Портмоне что тоже прикидывается ОФФЛАЙН терминалом?
Изя - это Easypay? Если да, то я какой платеж ни попробую, там вечно было все с комиссией. Я как-то не так пробую платить через Easypay?
Додано: Вів 06 лют, 2018 07:54
При этом цены в Сильпо на 20% (если не больше) выше, чем в том же Ашане. Я как в Сильпо не зайду, у меня уши заворачиваются от ценников. Ни разу там ничего не покупал. Разве что, может, была какая-то супер-пупер акция на что-то, и купил, но такого не помню.
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:05
Я так понимаю, речь идет о тех картах, по которым кэшбек в принципе предусмотрен? Или прям по всем-всем полочным, даже по тем, где по тарифам не был предусмотрен кэшбек?
Сколько надо пролежать, чтоб получить статус полочной? В Альфе есть у меня кредитная с кэшбеком, но для ежедневных платежей ТАСовские лучше, а для рассрочки я как-то ничего крупного не покупал в последнее время, поэтому лежит на полочке. Последний раз пользовался еще в апреле. За это дело начислили кэшбек около 10 грн, я их сразу не потратил, так и лежало до начала октября, когда я, видя, что спишут кэшбек как плату за неактивность 180 дней, потратил эту десятку. Это я своей оплатой на десятку в первых числах октября испортил свою "полочность"?
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:14
Предложение по акции 6% кэшбек
На досуге надумалось такое интересное предложение. Имеем следующую ситуацию: официальных правил никто в глаза не видел, при этом офпред утверждает, что в акцию операции попадают по дате совершения, а куча консультантов КЦ (в моем случае - трое: два в чате на официальном сайте, один - на ГЛ) - что по дате проведения по счету. Логично, что кто-то из них окажется прав, а противоположная сторона соответственно нет. Наверное, среди клиентов найдутся и такие, кто поверил офпреду, и такие, кто поверил КЦ. В виду этого есть следующее предложение:
1. Если прав оказывается офпред, то тем, кто поверил сотрудникам КЦ, по 200 грн. выплачивают сотрудники КЦ.
2. Если правы оказываются сотрудники КЦ, то тем, кто поверил офпреду, по 200 грн. выплачивает офпред.
Как вам такое предложение?
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