Додано: Вів 06 лют, 2018 08:05

vollena71 написав: Vorlon написав: Так что карты банка на полку - это сильно, мне не понять... Так что карты банка на полку - это сильно, мне не понять...

Вот в ноябре Форвард и Альфа полочным картам плюшки 5 и 10% кешбека подарили Вот в ноябре Форвард и Альфа полочным картам плюшки 5 и 10% кешбека подарили

Я так понимаю, речь идет о тех картах, по которым кэшбек в принципе предусмотрен? Или прям по всем-всем полочным, даже по тем, где по тарифам не был предусмотрен кэшбек?Сколько надо пролежать, чтоб получить статус полочной? В Альфе есть у меня кредитная с кэшбеком, но для ежедневных платежей ТАСовские лучше, а для рассрочки я как-то ничего крупного не покупал в последнее время, поэтому лежит на полочке. Последний раз пользовался еще в апреле. За это дело начислили кэшбек около 10 грн, я их сразу не потратил, так и лежало до начала октября, когда я, видя, что спишут кэшбек как плату за неактивность 180 дней, потратил эту десятку. Это я своей оплатой на десятку в первых числах октября испортил свою "полочность"?