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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 13:04

  ishvara написав:Подзабыл, вроде ж по ТАСовским депозитным картам можно снимать в любых банкоматах без комиссии?
Так точно, без комиссии, но на территории Украины.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 14:05

  TASCOMBANK написав:
  Nickmess написав:в январе потратил 30 тыс суммами от 5. кешбека 318 грн... когда ждать по 200 начисления?
До 23.02

А перебор (500 гр) зависит от потраченного в январе, или в феврале?
wig
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 15:34

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TASCOMBANK
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Повідомлень: 2276
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

TASCOMBANK написав:
  ishvara написав:Подзабыл, вроде ж по ТАСовским депозитным картам можно снимать в любых банкоматах без комиссии?
Так точно, без комиссии, но на территории Украины.
Ощадный рахунок, обязательный при входе в банк, это же депозитная карта?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:37

  2XL написав:
TASCOMBANK написав:
  ishvara написав:Подзабыл, вроде ж по ТАСовским депозитным картам можно снимать в любых банкоматах без комиссии?
Так точно, без комиссии, но на территории Украины.
Ощадный рахунок, обязательный при входе в банк, это же депозитная карта?

Нет, Ощадный без карты.
Под депозитной картой, наверно Плативка подразумевалась, на которую %% от депозита капают
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

vollena71 написав:
  2XL написав:
TASCOMBANK написав:[quote="4291755:ishvara"]Подзабыл, вроде ж по ТАСовским депозитным картам можно снимать в любых банкоматах без комиссии?
Так точно, без комиссии, но на территории Украины.
Ощадный рахунок, обязательный при входе в банк, это же депозитная карта?

Нет, Ощадный без карты.
Под депозитной картой, наверно Плативка подразумевалась, на которую %% от депозита капают[/quote]Речь о карте Сберегательная
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:54

  2XL написав:Речь о карте Сберегательная

Можете дать ссылку на тарифы? Я в разделе карт вижу только
Тарифы и условия обслуживания Пакетов услуг АО «ТАСКОМБАНК»
Тарифы Пакета услуг «Плативка»
Тарифы Пакета услуг «Оптимальный»
Тарифы Пакета услуг «WEEKEND CARD»
Тарифы Пакета услуг «Пенсионный»
Тарифы Пакета услуг «Карта «Большая пятерка»
Тарифы Пакета услуг «Кредитная карта «Классическая»

В пакет кроме карточного счета входит Сберегательный, без карты
Или это из старых каких-то карт?
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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