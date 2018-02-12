ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2018 13:04
ishvara написав:
Подзабыл, вроде ж по ТАСовским депозитным картам можно снимать в любых банкоматах без комиссии?
Так точно, без комиссии, но на территории Украины.
TASCOMBANK
Представник банку
Повідомлень: 2276
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
Профіль
Додано: Пон 12 лют, 2018 14:05
TASCOMBANK написав: Nickmess написав:
в январе потратил 30 тыс суммами от 5. кешбека 318 грн... когда ждать по 200 начисления?
До 23.02
А перебор (500 гр) зависит от потраченного в январе, или в феврале?
wig
Повідомлень: 2456
З нами з: 06.01.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 152 раз.
Профіль
Додано: Пон 12 лют, 2018 15:34
Влаштуйте собі весняний настрій!
Оформлюйте депозит «Стабільний» у період 12 лютого – 20 квітня та отримайте додаткові відсотки до діючої ставки.
Шукайте деталі тут:
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
TASCOMBANK
Представник банку
Повідомлень: 2276
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:04
TASCOMBANK написав: ishvara написав:
Подзабыл, вроде ж по ТАСовским депозитным картам можно снимать в любых банкоматах без комиссии?
Так точно, без комиссии, но на территории Украины.
Ощадный рахунок, обязательный при входе в банк, это же депозитная карта?
Размер имеет значение.
2XL
Повідомлень: 2681
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 182 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:37
2XL написав: TASCOMBANK написав: ishvara написав:
Подзабыл, вроде ж по ТАСовским депозитным картам можно снимать в любых банкоматах без комиссии?
Так точно, без комиссии, но на территории Украины.
Ощадный рахунок, обязательный при входе в банк, это же депозитная карта?
Нет, Ощадный без карты.
Под депозитной картой, наверно Плативка подразумевалась, на которую %% от депозита капают
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
Повідомлень: 1161
З нами з: 18.09.13
Подякував: 252 раз.
Подякували: 202 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:42
vollena71 написав: 2XL написав: TASCOMBANK написав:[quote="4291755:ishvara"]Подзабыл, вроде ж по ТАСовским депозитным картам можно снимать в любых банкоматах без комиссии?
Так точно, без комиссии, но на территории Украины.
Ощадный рахунок, обязательный при входе в банк, это же депозитная карта?
Нет, Ощадный без карты.
Под депозитной картой, наверно Плативка подразумевалась, на которую %% от депозита капают[/quote]Речь о карте Сберегательная
Размер имеет значение.
2XL
Повідомлень: 2681
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 182 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:54
2XL написав:
Речь о карте Сберегательная
Можете дать ссылку на тарифы? Я в разделе карт вижу только
Тарифы и условия обслуживания Пакетов услуг АО «ТАСКОМБАНК»
Тарифы Пакета услуг «Плативка» Тарифы Пакета услуг «Оптимальный» Тарифы Пакета услуг «WEEKEND CARD» Тарифы Пакета услуг «Пенсионный» Тарифы Пакета услуг «Карта «Большая пятерка» Тарифы Пакета услуг «Кредитная карта «Классическая»
В пакет кроме карточного счета входит Сберегательный, без карты
Или это из старых каких-то карт?
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
Повідомлень: 1161
З нами з: 18.09.13
Подякував: 252 раз.
Подякували: 202 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
реклама