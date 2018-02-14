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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1655165616571658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:07

Так 0,5 дают только тем, кто давно не держит депозитов в ТАСе. А 0,25 - пожалуйста, всем.
wig
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:20

TASCOMBANK, как там дела с id-картами продвигаются?
Vuch
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:24

  wig написав:Так 0,5 дают только тем, кто давно не держит депозитов в ТАСе. А 0,25 - пожалуйста, всем.

понял, спасибо!
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:40

wig По-моему 0.5 в гривне, 0.25 в валюте
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 06:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  vollena71 написав:Обратите внимание, что в банкоматах других банков снятие бесплатное не для всех типов карт


Не для всех тарифных пакетов.
Для Плативки по привязке к депозиту всегда бесплатно.
Плативка ВИЗА - 2000 за один раз, безл1ч к1льк1сть раз1в.
(жлобского 50к и 50к+1% - Н Е Т )
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 17:19

TASCOMBANK
По-моему, в процедуре заказа карточки в ТАС24 не хватает возможности выбора отделения, куда ее доставить.
Valt22
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:39

Оф. преду..
Уж полночь близится, а Германна (плюшковитого КБ) всё нет(с)..
эт чё ,всем страждущим выкатят одновременно 23.02 ?
lincoln2
 
Повідомлень: 437
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