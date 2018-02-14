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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 15:07
Так 0,5 дают только тем, кто давно не держит депозитов в ТАСе. А 0,25 - пожалуйста, всем.
Додано: Вів 13 лют, 2018 15:24
Додано: Сер 14 лют, 2018 06:20
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не для всех тарифных пакетов.
Для Плативки по привязке к депозиту всегда бесплатно.
Плативка ВИЗА - 2000 за один раз, безл1ч к1льк1сть раз1в.
(жлобского 50к и 50к+1% - Н Е Т )
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Сер 14 лют, 2018 17:19
TASCOMBANK
По-моему, в процедуре заказа карточки в ТАС24 не хватает возможности выбора отделения, куда ее доставить.
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:39
Оф. преду..
Уж полночь близится, а Германна (плюшковитого КБ) всё нет(с)..
эт чё ,всем страждущим выкатят одновременно 23.02 ?
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