Разрабы писали, что версия только для телефонов. После сообщения, что и на планшетах работает стёрли сообщения вместе со своими
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 19:01
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Разрабы писали, что версия только для телефонов. После сообщения, что и на планшетах работает стёрли сообщения вместе со своими
Размер имеет значение.
Додано: Пон 19 лют, 2018 19:03
а, да, эти комменты исчезли. Будто стыдятся что только для телефона
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:31
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Напомните пожалуйста, можно ли пополнять ощадний рахунок напрямую через СЭП из другого банка?
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