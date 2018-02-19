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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1659166016611662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Faceless написав:
  2XL написав:В закрытой группе Фейсбука уже сообщения трут по полной. И это при наличии 80 человек! Монофобные разрабы прошли, любого слова бояться

Не заметил ничего удаленного пока
Разрабы писали, что версия только для телефонов. После сообщения, что и на планшетах работает стёрли сообщения вместе со своими
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2XL
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:03

  2XL написав:
Faceless написав:
  2XL написав:В закрытой группе Фейсбука уже сообщения трут по полной. И это при наличии 80 человек! Монофобные разрабы прошли, любого слова бояться

Не заметил ничего удаленного пока
Разрабы писали, что версия только для телефонов. После сообщения, что и на планшетах работает стёрли сообщения вместе со своими

а, да, эти комменты исчезли. Будто стыдятся что только для телефона :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Напомните пожалуйста, можно ли пополнять ощадний рахунок напрямую через СЭП из другого банка?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:37

КанЭшнА
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1659166016611662
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