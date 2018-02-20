ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 19:01
Faceless написав: 2XL написав:
В закрытой группе Фейсбука уже сообщения трут по полной. И это при наличии 80 человек! Монофобные разрабы прошли, любого слова бояться
Не заметил ничего удаленного пока
Разрабы писали, что версия только для телефонов. После сообщения, что и на планшетах работает стёрли сообщения вместе со своими
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2XL
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Додано: Пон 19 лют, 2018 19:03
2XL написав: Faceless написав: 2XL написав:
В закрытой группе Фейсбука уже сообщения трут по полной. И это при наличии 80 человек! Монофобные разрабы прошли, любого слова бояться
Не заметил ничего удаленного пока
Разрабы писали, что версия только для телефонов. После сообщения, что и на планшетах работает стёрли сообщения вместе со своими
а, да, эти комменты исчезли. Будто стыдятся что только для телефона
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:31
Напомните пожалуйста, можно ли пополнять ощадний рахунок напрямую через СЭП из другого банка?
Amid
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:37
КанЭшнА
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 20 лют, 2018 11:01
clientage написав:
КанЭшнА
Тас много хорошего перенял у Дельты. Не сглазить бы.
wig
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Додано: Вів 20 лют, 2018 16:00
wig написав: clientage написав:
КанЭшнА
Тас много хорошего перенял у Дельты. Не сглазить бы.
Отделения с сотрудниками в том числе.
Ratatui
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Додано: Сер 21 лют, 2018 05:54
wig написав:
Тас много хорошего перенял у Дельты. Не сглазить бы.
Уже. вот ссылка на дружественный ресурс:
https://minfin.com.ua/2018/02/16/32360720/
"" «Универсальный» Тигипко
После того как группа ТАС начала активную экспансию, в первую очередь, на банковском рынке, у многих появилось ощущение дежавю: в начале 2010 – х годов также агрессивно строил свой бизнес экс-владелец Дельта Банка Николай Лагун.""
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Додано: Сер 21 лют, 2018 09:24
bosson513 написав: wig написав:
Тас много хорошего перенял у Дельты. Не сглазить бы.
Уже. вот ссылка на дружественный ресурс:
https://minfin.com.ua/2018/02/16/32360720/
"" «Универсальный» Тигипко
После того как группа ТАС начала активную экспансию, в первую очередь, на банковском рынке, у многих появилось ощущение дежавю: в начале 2010 – х годов также агрессивно строил свой бизнес экс-владелец Дельта Банка Николай Лагун.""
Как-то запоздало, такое писали еще в 2016
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Додано: Сер 21 лют, 2018 10:34
Правда, в Дельте был полностью бесплатный СЭП (через котловой).
wig
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