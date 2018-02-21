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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 19:39
На днях скачал, установил андроид-приложение TAS2U, вроде нормально всё работало. А сегодня прилетела обнова и пишет мне такое: "система заблокирована в целях безопасности. Для снятия блокировки свяжитесь с банком".
Веб-версия TAS2U показывает такое же окно.
Горячка вроде приняла заявку (нехотя)
Старый-добрый ТАС24 работает нормально
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 21 лют, 2018 19:51
Amid написав: clientage написав:
КанЭшнА
К сожалению, на горячке оператор Андрей сказал, что "технической возможности у банка для такого рода пополнения сберегательного счёта нет" (имеется ввиду пополнение сберегательного счёта через СЭП из другого банка). На вопрос, что будет, если я в платеже укажу этот номер счёта: "я не знаю как будет и будет ли проводиться этот платёж".
Ну что же нет так нет, а жаль.
Якщо немає технічної можливості, значить він поповнюється магічним чином, але факт є факт, чи вам поговорити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 21 лют, 2018 19:53
Вкладчик1234 написав:На днях скачал, установил андроид-приложение TAS2U, вроде нормально всё работало. А сегодня прилетела обнова и пишет мне такое: "система заблокирована в целях безопасности. Для снятия блокировки свяжитесь с банком".
Веб-версия TAS2U показывает такое же окно.
Горячка вроде приняла заявку (нехотя)
Старый-добрый ТАС24 работает нормально
Аналогично ((
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Додано: Сер 21 лют, 2018 19:59
ignorabimus написав:
Оно? Правда там про ОМП идется....
Мені свого часу відповідали так
і так
. Можете звірити формулювання з поточною редакцією. У той же час, Арлекін наполегливо рекомендував
не гратися і платити наперед.
P.S. А з Вікою хтось так пробував? Там технічно складно до 16:00 погасити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 21 лют, 2018 20:08
Amid написав: clientage написав:
КанЭшнА
К сожалению, на горячке оператор Андрей сказал, что "технической возможности у банка для такого рода пополнения сберегательного счёта нет" (имеется ввиду пополнение сберегательного счёта через СЭП из другого банка). На вопрос, что будет, если я в платеже укажу этот номер счёта: "я не знаю как будет и будет ли проводиться этот платёж".
Ну что же нет так нет, а жаль.
"Оператору Андрею" завтра буде втык от начальства. Это чушь. Все пополняется
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 21 лют, 2018 20:16
klug написав:
А з Вікою хтось так пробував? Там технічно складно до 16:00 погасити.
А чо складно с Виикой? В ДКБО сказано обеспечить наличие на счету, вот до 16:00 и закиньте на 2909 сумму для погашения. СЭПом трудновато точно вычислить, но обычно дообеденный СЭП из Альфы или Аваля точно доходит вовремя. А со Сбера через 2625 Виикин за 15мин управитесь
Это погашение полюбе будет доступно ток на сл. день
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:06
Faceless написав:
Как-то запоздало, такое писали еще в 2016
в 16 году было терпимо, теперича нет.
не сидится ровно в ТАСе, ерза нападает.
вышел без потерь, вполне прилично - оставив только два 2620 с 300 грн на каждом и один депо на тысячу , чтобы имитировать активность и движение по счетах.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:17
bosson513
Валерьяночку рекомендую - авось попустит
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Vorlon
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:18
klug написав:
чи вам поговорити
Фейспалм.
Никогда не пользовался услугой. Мне имеет смысл пользоваться ощадним рахунком если возможно зачислять по СЭП с другого банка. Информация противоречива, пытаюсь выяснить что да как.
Да мне поговорить.
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Amid
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:19
Faceless написав:
"Оператору Андрею" завтра буде втык от начальства. Это чушь. Все пополняется
Спасибо.
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Amid
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