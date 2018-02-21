RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1662166316641665>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:39

На днях скачал, установил андроид-приложение TAS2U, вроде нормально всё работало. А сегодня прилетела обнова и пишет мне такое: "система заблокирована в целях безопасности. Для снятия блокировки свяжитесь с банком".
Веб-версия TAS2U показывает такое же окно.
Горячка вроде приняла заявку (нехотя)

Старый-добрый ТАС24 работает нормально
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4978
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3320 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:51

  Amid написав:
  clientage написав:КанЭшнА

К сожалению, на горячке оператор Андрей сказал, что "технической возможности у банка для такого рода пополнения сберегательного счёта нет" (имеется ввиду пополнение сберегательного счёта через СЭП из другого банка). На вопрос, что будет, если я в платеже укажу этот номер счёта: "я не знаю как будет и будет ли проводиться этот платёж".
Ну что же нет так нет, а жаль.

Якщо немає технічної можливості, значить він поповнюється магічним чином, але факт є факт, чи вам поговорити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2043
З нами з: 18.08.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вкладчик1234 написав:На днях скачал, установил андроид-приложение TAS2U, вроде нормально всё работало. А сегодня прилетела обнова и пишет мне такое: "система заблокирована в целях безопасности. Для снятия блокировки свяжитесь с банком".
Веб-версия TAS2U показывает такое же окно.
Горячка вроде приняла заявку (нехотя)

Старый-добрый ТАС24 работает нормально


Аналогично ((
consul
Аватар користувача
 
Повідомлень: 341
З нами з: 11.03.13
Подякував: 2121 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:59

  ignorabimus написав:Оно? Правда там про ОМП идется....

Мені свого часу відповідали так і так. Можете звірити формулювання з поточною редакцією. У той же час, Арлекін наполегливо рекомендував не гратися і платити наперед.

P.S. А з Вікою хтось так пробував? Там технічно складно до 16:00 погасити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2043
З нами з: 18.08.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:08

  Amid написав:
  clientage написав:КанЭшнА

К сожалению, на горячке оператор Андрей сказал, что "технической возможности у банка для такого рода пополнения сберегательного счёта нет" (имеется ввиду пополнение сберегательного счёта через СЭП из другого банка). На вопрос, что будет, если я в платеже укажу этот номер счёта: "я не знаю как будет и будет ли проводиться этот платёж".
Ну что же нет так нет, а жаль.

"Оператору Андрею" завтра буде втык от начальства. Это чушь. Все пополняется
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19565
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 4374 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:А з Вікою хтось так пробував? Там технічно складно до 16:00 погасити.

А чо складно с Виикой? В ДКБО сказано обеспечить наличие на счету, вот до 16:00 и закиньте на 2909 сумму для погашения. СЭПом трудновато точно вычислить, но обычно дообеденный СЭП из Альфы или Аваля точно доходит вовремя. А со Сбера через 2625 Виикин за 15мин управитесь :)
Это погашение полюбе будет доступно ток на сл. день
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23590
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1915 раз.
Подякували: 2670 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:Как-то запоздало, такое писали еще в 2016


в 16 году было терпимо, теперича нет.
не сидится ровно в ТАСе, ерза нападает.
вышел без потерь, вполне прилично - оставив только два 2620 с 300 грн на каждом и один депо на тысячу , чтобы имитировать активность и движение по счетах.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2090
З нами з: 08.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:17

bosson513
Валерьяночку рекомендую - авось попустит ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 5341
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:чи вам поговорити

Фейспалм.
Никогда не пользовался услугой. Мне имеет смысл пользоваться ощадним рахунком если возможно зачислять по СЭП с другого банка. Информация противоречива, пытаюсь выяснить что да как.
Да мне поговорить.
Amid
 
Повідомлень: 646
З нами з: 12.06.08
Подякував: 49 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:"Оператору Андрею" завтра буде втык от начальства. Это чушь. Все пополняется

Спасибо.
Amid
 
Повідомлень: 646
З нами з: 12.06.08
Подякував: 49 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1662166316641665>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель, Google Feedfetcher, kostya77, mixa і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53523)
21.02.2018 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.