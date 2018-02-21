|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:21
Vorlon написав:
Валерьяночку рекомендую - авось попустит
спасибо. старых баб не надо.
молодых давайте.
Доходность по ТАСе не позволяет заспокийливе, рекомендовано смена обстановки.
Что и было сделано.
Дякую за заботу!!!
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
-
bosson513
-
-
- Повідомлень: 2090
- З нами з: 08.01.15
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:22
Amid написав: klug написав:
чи вам поговорити
Фейспалм.
Никогда не пользовался услугой. Мне имеет смысл пользоваться ощадним рахунком если возможно зачислять по СЭП с другого банка. Информация противоречива, пытаюсь выяснить что да как.
Да мне поговорить.
с ощадбанка через сэп прекрасно заходит на таз.
-
sd_lg
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 17.09.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:34
clientage написав: klug написав:
А з Вікою хтось так пробував? Там технічно складно до 16:00 погасити.
А чо складно с Виикой? В ДКБО сказано обеспечить наличие на счету, вот до 16:00 и закиньте на 2909 сумму для погашения. СЭПом трудновато точно вычислить, но обычно дообеденный СЭП из Альфы или Аваля точно доходит вовремя. А со Сбера через 2625 Виикин за 15мин управитесь
Это погашение полюбе будет доступно ток на сл. день
Ну, доки гроші по рахунку не проведені їх на рахунку немає чи ви натякаєте, що по рахунку вони проходять одразу, а після 21-ї спрацьовує лише тригер на підвищення авторизаційного ліміту по картці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2043
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:48
klug написав: clientage написав: klug написав:
А з Вікою хтось так пробував? Там технічно складно до 16:00 погасити.
А чо складно с Виикой? В ДКБО сказано обеспечить наличие на счету, вот до 16:00 и закиньте на 2909 сумму для погашения. СЭПом трудновато точно вычислить, но обычно дообеденный СЭП из Альфы или Аваля точно доходит вовремя. А со Сбера через 2625 Виикин за 15мин управитесь
Это погашение полюбе будет доступно ток на сл. день
Ну, доки гроші по рахунку не проведені їх на рахунку немає чи ви натякаєте, що по рахунку вони проходять одразу, а після 21-ї спрацьовує лише тригер на підвищення авторизаційного ліміту по картці?
Дасс, шото настораживающее есть в Ваших мыслях. От понаписывают в своих ДКБО, а потом клиенту расхлёбывать
Я любитель пополняшек до обеда, из-за смешного лимита 1500грн Викины 2909 уже раз 10 пополнял СЭПом и ни разу не задумывался про оте 16:00. Пока пронесло. Капец
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23590
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1915 раз.
- Подякували: 2670 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|