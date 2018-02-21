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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vorlon написав:Валерьяночку рекомендую - авось попустит


спасибо. старых баб не надо.
молодых давайте.
Доходность по ТАСе не позволяет заспокийливе, рекомендовано смена обстановки.
Что и было сделано.
Дякую за заботу!!!
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:22

  Amid написав:
  klug написав:чи вам поговорити

Фейспалм.
Никогда не пользовался услугой. Мне имеет смысл пользоваться ощадним рахунком если возможно зачислять по СЭП с другого банка. Информация противоречива, пытаюсь выяснить что да как.
Да мне поговорить.

с ощадбанка через сэп прекрасно заходит на таз.
sd_lg
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:34

  clientage написав:
  klug написав:А з Вікою хтось так пробував? Там технічно складно до 16:00 погасити.

А чо складно с Виикой? В ДКБО сказано обеспечить наличие на счету, вот до 16:00 и закиньте на 2909 сумму для погашения. СЭПом трудновато точно вычислить, но обычно дообеденный СЭП из Альфы или Аваля точно доходит вовремя. А со Сбера через 2625 Виикин за 15мин управитесь :)
Это погашение полюбе будет доступно ток на сл. день

Ну, доки гроші по рахунку не проведені їх на рахунку немає чи ви натякаєте, що по рахунку вони проходять одразу, а після 21-ї спрацьовує лише тригер на підвищення авторизаційного ліміту по картці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:48

  klug написав:
  clientage написав:
  klug написав:А з Вікою хтось так пробував? Там технічно складно до 16:00 погасити.

А чо складно с Виикой? В ДКБО сказано обеспечить наличие на счету, вот до 16:00 и закиньте на 2909 сумму для погашения. СЭПом трудновато точно вычислить, но обычно дообеденный СЭП из Альфы или Аваля точно доходит вовремя. А со Сбера через 2625 Виикин за 15мин управитесь :)
Это погашение полюбе будет доступно ток на сл. день

Ну, доки гроші по рахунку не проведені їх на рахунку немає чи ви натякаєте, що по рахунку вони проходять одразу, а після 21-ї спрацьовує лише тригер на підвищення авторизаційного ліміту по картці?

Дасс, шото настораживающее есть в Ваших мыслях. От понаписывают в своих ДКБО, а потом клиенту расхлёбывать :) Я любитель пополняшек до обеда, из-за смешного лимита 1500грн Викины 2909 уже раз 10 пополнял СЭПом и ни разу не задумывался про оте 16:00. Пока пронесло. Капец :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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