ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2018 19:15
Не работавший вчера TAS2U - сегодня уже работает
Всё IMHO
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Додано: Чет 22 лют, 2018 20:21
А зайти все равно не пускает ((
consul
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Додано: Чет 22 лют, 2018 20:31
https://www.facebook.com/tascombank/photos/a.363553927318151.1073741829.116881438652069/612389745767900/?type=3
Пссс, всі вже тестують крутезний додаток від ТАСКОМБАНКУ – TAS2U, долучайся і ти!
Відчуй, як це – не сплачувати комісію при поповненні мобільного рахунку, переказах з картки на картку та при здійсненні інших важливих платежів.
Вступай у закриту групу TAS2U beta та відчуй переваги додатку одним з перших
http://bit.ly/2EJz9Fz
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Додано: Чет 22 лют, 2018 20:50
Просмотр тарифа классно реализован. Ни у кого такого не видел. Ноу хау.
Да и управлять вииикой удобнее.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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1
Додано: Чет 22 лют, 2018 20:53
BBC написав:
Просмотр тарифа классно реализован. Ни у кого такого не видел. Ноу хау.
Да и управлять вииикой удобнее.
А тарифы где можно найти по операциям в TAS2U. Искал, так и не нашел.
slasva
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Додано: Чет 22 лют, 2018 21:51
slasva написав: BBC написав:
Просмотр тарифа классно реализован. Ни у кого такого не видел. Ноу хау.
Да и управлять вииикой удобнее.
А тарифы где можно найти по операциям в TAS2U. Искал, так и не нашел.
Так те же что для ИБ
Единственное, на время тестирования р2р бесплатно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:10
Б5 можено 26.02 в понедельник гасить без комиссий, или лучше завтра?
ukrprom2014
Повідомлень: 242
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:12
ukrprom2014 написав:
Б5 можено 26.02 в понедельник гасить без комиссий, или лучше завтра?
Можно и 26. Я так буду делать
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 4984
З нами з: 18.04.15
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Додано: Чет 22 лют, 2018 23:12
clientage написав: Flamingo написав:
переброска на погашение заняла несколько минут
Ааа, так Вы на 2625 сначала закинули, а потом в ИБ на 2909 перекинули?
А сразу СЭПом с той же Альфы на 2909 не рискуете?
"Не чини, коли не поломано" - применительно к данной ситуации - "зачем искушать судьбу, да еще и с возможностью вылета из грейса?" Да занимает чуть больше времени, но главное что сработало 26 декабря, надеюсь сработает и 26 февраля и марта
Flamingo
Повідомлень: 434
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