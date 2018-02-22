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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1663166416651666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:15

Не работавший вчера TAS2U - сегодня уже работает
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А зайти все равно не пускает ((
consul
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:31

https://www.facebook.com/tascombank/photos/a.363553927318151.1073741829.116881438652069/612389745767900/?type=3
Пссс, всі вже тестують крутезний додаток від ТАСКОМБАНКУ – TAS2U, долучайся і ти!

Відчуй, як це – не сплачувати комісію при поповненні мобільного рахунку, переказах з картки на картку та при здійсненні інших важливих платежів.

Вступай у закриту групу TAS2U beta та відчуй переваги додатку одним з перших http://bit.ly/2EJz9Fz
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:50

  Faceless написав:https://www.facebook.com/tascombank/photos/a.363553927318151.1073741829.116881438652069/612389745767900/?type=3
Пссс, всі вже тестують крутезний додаток від ТАСКОМБАНКУ – TAS2U, долучайся і ти!

Відчуй, як це – не сплачувати комісію при поповненні мобільного рахунку, переказах з картки на картку та при здійсненні інших важливих платежів.

Вступай у закриту групу TAS2U beta та відчуй переваги додатку одним з перших http://bit.ly/2EJz9Fz

Просмотр тарифа классно реализован. Ни у кого такого не видел. Ноу хау.
Да и управлять вииикой удобнее.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:53

  BBC написав:
  Faceless написав:https://www.facebook.com/tascombank/photos/a.363553927318151.1073741829.116881438652069/612389745767900/?type=3
Пссс, всі вже тестують крутезний додаток від ТАСКОМБАНКУ – TAS2U, долучайся і ти!

Відчуй, як це – не сплачувати комісію при поповненні мобільного рахунку, переказах з картки на картку та при здійсненні інших важливих платежів.

Вступай у закриту групу TAS2U beta та відчуй переваги додатку одним з перших http://bit.ly/2EJz9Fz

Просмотр тарифа классно реализован. Ни у кого такого не видел. Ноу хау.
Да и управлять вииикой удобнее.

А тарифы где можно найти по операциям в TAS2U. Искал, так и не нашел.
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

slasva написав:
  BBC написав:

Просмотр тарифа классно реализован. Ни у кого такого не видел. Ноу хау.
Да и управлять вииикой удобнее.

А тарифы где можно найти по операциям в TAS2U. Искал, так и не нашел.
Так те же что для ИБ
Единственное, на время тестирования р2р бесплатно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Б5 можено 26.02 в понедельник гасить без комиссий, или лучше завтра?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:12

  ukrprom2014 написав:Б5 можено 26.02 в понедельник гасить без комиссий, или лучше завтра?

Можно и 26. Я так буду делать
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:12

  clientage написав:
  Flamingo написав:переброска на погашение заняла несколько минут

Ааа, так Вы на 2625 сначала закинули, а потом в ИБ на 2909 перекинули?
А сразу СЭПом с той же Альфы на 2909 не рискуете?

"Не чини, коли не поломано" - применительно к данной ситуации - "зачем искушать судьбу, да еще и с возможностью вылета из грейса?" Да занимает чуть больше времени, но главное что сработало 26 декабря, надеюсь сработает и 26 февраля и марта
Flamingo
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