Хм. Мне кинули не всё. Но горячке обнищали разобраться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:39
Хм. Мне кинули не всё. Но горячке обнищали разобраться.
Востаннє редагувалось Amid в П'ят 23 лют, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:41
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Мне упало что-то около 500 грн
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:42
На горячке скажут?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:43
Возможно, не интересовался
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:44
Ура! Ура! Ура!
у меня никогда не было такой большой суммы на бонусном счету
Уже отправил на выплату
спасибо Тася!!!
З.Ы.
хорошого понедельника! )))
...
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:49
..ага....извиняться -это не вариант , пусть лучше кешем извиняются , как один из вариантов -особо "трудолюбивым" дольют лимит
р/с...уже извинились ....налили фсе до копейки мдя...снимаю шляпу Сергей Леонидович .....голосую за продолжение праздника в апреле
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
капец, получается сколько ни потратил в январе, в феврале больше чем 1300 кешбека они не начисляют ... ну или что то ещё придумают обработав жалобу
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:09
Панове, а що там чути по ідентифікації, партизанів будуть блокувати чи можна не поспішати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:37
кешбек на оккопей
гуру, просвятите плз, как учитывается сумма для КБ (и траты январской акции) при оплате на оккопей, где идет блокировка 2000, а потом возврат неиспользованой суммы? В выписке выглядит как
31.01.2018 07:30:10 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі №30000150, 536639******, м. Львів, VUL. PLASTOVA, 1 30000150 VUL. PLASTOVA, 1
1 999 85 UAH
756 79
0.00
31.01.2018 07:28:20 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі №30000150, 536639******, м. Львів, VUL. PLASTOVA, 1 30000150 VUL. PLASTOVA, 1
-1 999 85 UAH
-1 999 85
0.00
Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:14
льготный период по карте Б5
подскажите, чтобы остаться в льготном периоде (карта Б5), до какого времени нужно засунуть деньги в ПТКС 26-го февраля?
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