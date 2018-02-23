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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1668166916701671>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:39

  wig написав:
  Amid написав:Однако, насыпали на бонусный 200Х, т.е. ещё вычтут налоги. По факту получается 160 грн за каждые 5К, т.е. +3.2%

Мне кинули ~250, т.е. налоги за счет заведения.

Хм. Мне кинули не всё. Но горячке обнищали разобраться.
Востаннє редагувалось Amid в П'ят 23 лют, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Мне упало что-то около 500 грн
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:42

  Faceless написав:
  wig написав:ОК, на бонусном есть. Причем, с запасом на налоги, спасибо. Но, это как я понял, за БП. А на Вику где?

А у Викенда свой бонусный, который нигде не отображается, и выплачивается автоматом в конце месяца.

На горячке скажут?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:43

  Фантом написав:
  Faceless написав:
  wig написав:ОК, на бонусном есть. Причем, с запасом на налоги, спасибо. Но, это как я понял, за БП. А на Вику где?

А у Викенда свой бонусный, который нигде не отображается, и выплачивается автоматом в конце месяца.

На горячке скажут?

Возможно, не интересовался
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:44

Ура! Ура! Ура!

у меня никогда не было такой большой суммы на бонусном счету
Уже отправил на выплату
спасибо Тася!!!
З.Ы.
хорошого понедельника! )))
:mrgreen:
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:49

  Faceless написав:
  -VICTOR- написав:...и что бибико всех с носом хочет оставить ?)....н-даа...не солидно операционный день окончен , а обещанного нет ...

Да завтыкали явно, будут извинятся :mrgreen:

..ага....извиняться -это не вариант , пусть лучше кешем извиняются , как один из вариантов -особо "трудолюбивым" дольют лимит :mrgreen:

р/с...уже извинились ....налили фсе до копейки :mrgreen: мдя...снимаю шляпу Сергей Леонидович .....голосую за продолжение праздника в апреле :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

капец, получается сколько ни потратил в январе, в феврале больше чем 1300 кешбека они не начисляют ... ну или что то ещё придумают обработав жалобу
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:09

Панове, а що там чути по ідентифікації, партизанів будуть блокувати чи можна не поспішати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:37

кешбек на оккопей

гуру, просвятите плз, как учитывается сумма для КБ (и траты январской акции) при оплате на оккопей, где идет блокировка 2000, а потом возврат неиспользованой суммы? В выписке выглядит как
31.01.2018 07:30:10 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі №30000150, 536639******, м. Львів, VUL. PLASTOVA, 1 30000150 VUL. PLASTOVA, 1
1 999 85 UAH
756 79
0.00

31.01.2018 07:28:20 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі №30000150, 536639******, м. Львів, VUL. PLASTOVA, 1 30000150 VUL. PLASTOVA, 1
-1 999 85 UAH
-1 999 85
0.00
alexandr_kysil
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:14

льготный период по карте Б5

подскажите, чтобы остаться в льготном периоде (карта Б5), до какого времени нужно засунуть деньги в ПТКС 26-го февраля?
акет
 
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