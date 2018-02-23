clientage написав:А де бонусы на Виике? Сказочники
Судя по отсутствию бонусов ВИКА не участвововала согласно условий ПРОГРАММЫ
Не пугайте людей! Позвонил на гарячку с вопросом "А де мой кэшбек по Виике?" - оператор ответил, что действительно по Б5 так как там бонусный счет, все перечислили вчера, а по Виике - так как там "живые деньги" все заплатят в понедельник. На вопрос " А можете посмотреть хоть сколько там и чего" - ответ: "Нет это в системе сейчас не видно - только в понедельник". Я так понимаю сделано это специально так как если перечисли деньгу они вчера, самые ловкие успели бы еще данной суммой загасится и на выходных получили бы еще на них 3% кэшбека по новым покупкам. А так в понедельник зачислят и в феврале уже выходных не будет - все пойдет на март. Как когда то говорил Дід Панас в передаче "Вечірня казка" на УТ-1 "Ось така XYйНя малята!"
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 24 лют, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
прикольно , в графе сумма на выплату КБ , нельзя изменить сумму выплаты ..только всю сразу можно на выплату указать..схитрить по Б5 не получилось...типа разбить , на части , часть КБ выплатить в этом месяце ,часть в марте ,чтоб поболе лимита получить в итоге .. .как и обещала Тася , не более чем лимит месячный
По поводу недоначисления акционного КБ по Б5 - трусите горячку. У меня отображается приблизительно на 200 грн меньше чем должно быть. А именно - ровно 1300 грн (КБ за траты в феврале+акцилнный КБ за январь). На горячке сказали, что у них отображается всё верно, заверили что КБ зачислен в полном объёме, почему у меня отображено некорректно - не знают. Скинул им скриншот из ТАС24, пообещали разобраться и перезвонить. Знаю как обычно из КЦ перезванивают, но посмотрим. Так что трусите горячку. И да, уровень подготовки там конечно такая себе. Сначала сказали, что начисляют без добавки для выплаты налогов, попросил уточнить, уточняли - сказали да, что будет таки чистыми, т.е. за каждые 5К таки начисляют 248,5 грн на бонусный счёт, или около того.
да я даже не знаю, стоит ли оставлять далее. что бы не было потом, что понадобятся документы о происхожд. данных средств. Ранее сотрудники банка говорили, что могут возникнуть вопросы от 150тыс.грн, потом сказали от 300тыс.грн. но, последние события в Авале требуют задуматься. эта зараза может охватить через время и др. банки
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.