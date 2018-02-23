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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1669167016711672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:40

  BBC написав:
  clientage написав:А де бонусы на Виике? Сказочники :evil:

Судя по отсутствию бонусов ВИКА не участвововала согласно условий ПРОГРАММЫ :(

Не пугайте людей! Позвонил на гарячку с вопросом "А де мой кэшбек по Виике?" - оператор ответил, что действительно по Б5 так как там бонусный счет, все перечислили вчера, а по Виике - так как там "живые деньги" все заплатят в понедельник. На вопрос " А можете посмотреть хоть сколько там и чего" - ответ: "Нет это в системе сейчас не видно - только в понедельник".
Я так понимаю сделано это специально так как если перечисли деньгу они вчера, самые ловкие успели бы еще данной суммой загасится и на выходных получили бы еще на них 3% кэшбека по новым покупкам. А так в понедельник зачислят и в феврале уже выходных не будет - все пойдет на март.
Как когда то говорил Дід Панас в передаче "Вечірня казка" на УТ-1 "Ось така XYйНя малята!"
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 24 лют, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:40

прикольно :) , в графе сумма на выплату КБ , нельзя изменить сумму выплаты ..только всю сразу можно на выплату указать..схитрить по Б5 не получилось...типа разбить , на части , часть КБ выплатить в этом месяце ,часть в марте ,чтоб поболе лимита получить в итоге .. .как и обещала Тася , не более чем лимит месячный :)
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ни пойняв. Намьокиваете, шо я читать не умею, особенно риХламу Таськи?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

По поводу недоначисления акционного КБ по Б5 - трусите горячку. У меня отображается приблизительно на 200 грн меньше чем должно быть. А именно - ровно 1300 грн (КБ за траты в феврале+акцилнный КБ за январь). На горячке сказали, что у них отображается всё верно, заверили что КБ зачислен в полном объёме, почему у меня отображено некорректно - не знают. Скинул им скриншот из ТАС24, пообещали разобраться и перезвонить. Знаю как обычно из КЦ перезванивают, но посмотрим.
Так что трусите горячку. И да, уровень подготовки там конечно такая себе. Сначала сказали, что начисляют без добавки для выплаты налогов, попросил уточнить, уточняли - сказали да, что будет таки чистыми, т.е. за каждые 5К таки начисляют 248,5 грн на бонусный счёт, или около того.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:31

заканзивается дело под фонд. отдают или могут возникнуть заморочки по финмонитор.?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:57

  Игорь Алексеевич написав:заканзивается дело под фонд. отдают или могут возникнуть заморочки по финмонитор.?

А залишити? Який зараз прОцент в Комси?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:15

да я даже не знаю, стоит ли оставлять далее.
что бы не было потом, что понадобятся документы о происхожд. данных средств.
Ранее сотрудники банка говорили, что могут возникнуть вопросы от 150тыс.грн, потом сказали от 300тыс.грн. но, последние события в Авале требуют задуматься. эта зараза может охватить через время и др. банки :cry:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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