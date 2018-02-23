Додано: Суб 24 лют, 2018 09:40

BBC написав: clientage написав: А де бонусы на Виике? Сказочники А де бонусы на Виике? Сказочники

Судя по отсутствию бонусов ВИКА не участвововала согласно условий ПРОГРАММЫ Судя по отсутствию бонусов ВИКА не участвововала согласно условий ПРОГРАММЫ

Не пугайте людей! Позвонил на гарячку с вопросом "А де мой кэшбек по Виике?" - оператор ответил, что действительно по Б5 так как там бонусный счет, все перечислили вчера, а по Виике - так как там "живые деньги" все заплатят в понедельник. На вопрос " А можете посмотреть хоть сколько там и чего" - ответ: "Нет это в системе сейчас не видно - только в понедельник".Я так понимаю сделано это специально так как если перечисли деньгу они вчера, самые ловкие успели бы еще данной суммой загасится и на выходных получили бы еще на них 3% кэшбека по новым покупкам. А так в понедельник зачислят и в феврале уже выходных не будет - все пойдет на март.Как когда то говорил Дід Панас в передаче "Вечірня казка" на УТ-1 "Ось така XYйНя малята!"