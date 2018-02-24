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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2018 15:42
Фантом написав:
Катят. Но Ваши счета автоматически зарегистрируют в налоговой. Лично меня такая перспектива не радует.
Думаю, что все счета физиков-ФОПов и так уже давно мониторит налоговая.
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tmp01
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Додано: Суб 24 лют, 2018 16:26
Фантом написав:
Катят. Но Ваши счета автоматически зарегистрируют в налоговой. Лично меня такая перспектива не радует.
возможно Вы будете удивленны, но зайдя в кабинет налогоплательщика там уже с вероятность 80% светятся все Ваши счета.
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uaprofi
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Додано: Суб 24 лют, 2018 16:53
Фантом написав: Vint написав:
Годовые отчёты фоп на 500-600 тысяч катят в качестве подтверждения происхождения средств?
Катят. Но Ваши счета автоматически зарегистрируют в налоговой. Лично меня такая перспектива не радует.
Если он ФОП, то все его счета УЖЕ в налоговой. Вместе с депозитами
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Faceless
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Додано: Суб 24 лют, 2018 17:00
Faceless написав: Фантом написав: Vint написав:
Годовые отчёты фоп на 500-600 тысяч катят в качестве подтверждения происхождения средств?
Катят. Но Ваши счета автоматически зарегистрируют в налоговой. Лично меня такая перспектива не радует.
Если он ФОП, то все его счета УЖЕ в налоговой. Вместе с депозитами
...ну кто-то по наивности еще считает что он " не под колпаком у Мюллера "
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-VICTOR-
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Додано: Суб 24 лют, 2018 18:25
В Приват24 некоторые справки с доходами, движениям по счетам и т.д. можно сформировать и за 2013 г. Под колпаком давно.
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Інкогніто
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:00
За квитки на сайті УкрЗалізниці ТАС нормально нараховує кешбек? Вже немає фокусів з ненарахуванням?
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Кочевник
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:04
Кочевник написав:
За квитки на сайті УкрЗалізниці ТАС нормально нараховує кешбек? Вже немає фокусів з ненарахуванням?
да, нормально, если б ещё сам кешбек увеличили, хотя бы до 5-10%
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Lost
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:27
Кочевник
Много раз платил - никогда на фокусы не попадал...
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Vorlon
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:54
Ніби в цій гілці писали. Що процесінг в УЗ від ТАСу, ось і були фокуси.
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Кочевник
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:56
Кочевник
Ну да - процессинг ТАСовский, но вся разница лишь в более быстром проведении операций. И летом была проблема с начислением баллов "Бильше". Это всё.
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Vorlon
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