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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1671167216731674>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 15:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Фантом написав:Катят. Но Ваши счета автоматически зарегистрируют в налоговой. Лично меня такая перспектива не радует.

Думаю, что все счета физиков-ФОПов и так уже давно мониторит налоговая.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 16:26

  Фантом написав:Катят. Но Ваши счета автоматически зарегистрируют в налоговой. Лично меня такая перспектива не радует.


возможно Вы будете удивленны, но зайдя в кабинет налогоплательщика там уже с вероятность 80% светятся все Ваши счета.
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 16:53

  Фантом написав:
  Vint написав:Годовые отчёты фоп на 500-600 тысяч катят в качестве подтверждения происхождения средств?

Катят. Но Ваши счета автоматически зарегистрируют в налоговой. Лично меня такая перспектива не радует.

Если он ФОП, то все его счета УЖЕ в налоговой. Вместе с депозитами
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 17:00

  Faceless написав:
  Фантом написав:
  Vint написав:Годовые отчёты фоп на 500-600 тысяч катят в качестве подтверждения происхождения средств?

Катят. Но Ваши счета автоматически зарегистрируют в налоговой. Лично меня такая перспектива не радует.

Если он ФОП, то все его счета УЖЕ в налоговой. Вместе с депозитами


...ну кто-то по наивности еще считает что он " не под колпаком у Мюллера " :D
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 18:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В Приват24 некоторые справки с доходами, движениям по счетам и т.д. можно сформировать и за 2013 г. Под колпаком давно.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

За квитки на сайті УкрЗалізниці ТАС нормально нараховує кешбек? Вже немає фокусів з ненарахуванням?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:04

  Кочевник написав:За квитки на сайті УкрЗалізниці ТАС нормально нараховує кешбек? Вже немає фокусів з ненарахуванням?

да, нормально, если б ещё сам кешбек увеличили, хотя бы до 5-10% ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:27

Кочевник
Много раз платил - никогда на фокусы не попадал...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ніби в цій гілці писали. Що процесінг в УЗ від ТАСу, ось і були фокуси.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:56

Кочевник
Ну да - процессинг ТАСовский, но вся разница лишь в более быстром проведении операций. И летом была проблема с начислением баллов "Бильше". Это всё.
Vorlon
 
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