Естественно, мой в Привате мониторят постоянно.
Да ладно. Все мои счета в налоговой, как и ваши, это счета физлица. Кроме Привата, тут я и ФОП.
Не верите? Зайдите в Райфайзен, Альфу или Восток (возможно есть и другие банки) и скажите, что Вы ФОП. Прозреете моментально.
Во первых, все Ваши счета заблокируют на пару дней, с формулировкой - регистрация в налоговой.
Во вторых, при движении по вашим счетам больше чем 1 млн в год, незабываемый квест обеспечен.
Мониторинг ФОПов и физлиц в налоговой это две большие разницы.
Это Вам не финмон в банке.
Налоговой будет всегда интересно, не используете ли Вы свои счета, для незаконной предпринимательской деятельности.
Приват до сих пор разделяет счета физлиц и ФОПов, даже если это одно и тоже лицо.
П.С. Не буди лихо, пока оно тихо.