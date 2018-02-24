Додано: Суб 24 лют, 2018 23:06

tmp01 написав: Думаю, что все счета физиков-ФОПов и так уже давно мониторит налоговая. Думаю, что все счета физиков-ФОПов и так уже давно мониторит налоговая.

Faceless написав: Если он ФОП, то все его счета УЖЕ в налоговой. Вместе с депозитами Если он ФОП, то все его счета УЖЕ в налоговой. Вместе с депозитами

Інкогніто написав: В Приват24 некоторые справки с доходами, движениям по счетам и т.д. можно сформировать и за 2013 г. Под колпаком давно. В Приват24 некоторые справки с доходами, движениям по счетам и т.д. можно сформировать и за 2013 г. Под колпаком давно.

Естественно, мой в Привате мониторят постоянно.Да ладно. Все мои счета в налоговой, как и ваши, это счета физлица. Кроме Привата, тут я и ФОП.Не верите? Зайдите в Райфайзен, Альфу или Восток (возможно есть и другие банки) и скажите, что Вы ФОП. Прозреете моментально.Во первых, все Ваши счета заблокируют на пару дней, с формулировкой - регистрация в налоговой.Во вторых, при движении по вашим счетам больше чем 1 млн в год, незабываемый квест обеспечен.Мониторинг ФОПов и физлиц в налоговой это две большие разницы.Это Вам не финмон в банке.Налоговой будет всегда интересно, не используете ли Вы свои счета, для незаконной предпринимательской деятельности.Приват до сих пор разделяет счета физлиц и ФОПов, даже если это одно и тоже лицо.П.С. Не буди лихо, пока оно тихо.