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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1671167216731674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  tmp01 написав:Думаю, что все счета физиков-ФОПов и так уже давно мониторит налоговая.

Естественно, мой в Привате мониторят постоянно.

  Faceless написав:Если он ФОП, то все его счета УЖЕ в налоговой. Вместе с депозитами

Да ладно. Все мои счета в налоговой, как и ваши, это счета физлица. Кроме Привата, тут я и ФОП.
Не верите? Зайдите в Райфайзен, Альфу или Восток (возможно есть и другие банки) и скажите, что Вы ФОП. Прозреете моментально.
Во первых, все Ваши счета заблокируют на пару дней, с формулировкой - регистрация в налоговой.
Во вторых, при движении по вашим счетам больше чем 1 млн в год, незабываемый квест обеспечен.
Мониторинг ФОПов и физлиц в налоговой это две большие разницы.
Это Вам не финмон в банке.

Налоговой будет всегда интересно, не используете ли Вы свои счета, для незаконной предпринимательской деятельности.

  Інкогніто написав:В Приват24 некоторые справки с доходами, движениям по счетам и т.д. можно сформировать и за 2013 г. Под колпаком давно.

Приват до сих пор разделяет счета физлиц и ФОПов, даже если это одно и тоже лицо.

П.С. Не буди лихо, пока оно тихо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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