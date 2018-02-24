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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1671167216731674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Непонятно. По Вике выплатят в понедельник или в конце месяца?
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 25 лют, 2018 07:27, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 06:49

С бонусного на Плативку - Без комиссии же вход?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 08:51

Какие преимущества викенда перед Б5, кроме 3%КБ на выходные и мультивалюты, абонплата хоть отбивается за год?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 09:02

  mihasik написав:Какие преимущества викенда перед Б5, кроме 3%КБ на выходные и мультивалюты, абонплата хоть отбивается за год?

+ 2%КБ на любую инет-оплату в любой день за любые гроши
ну и иногда Виику без 1й абонки выдают, вот на Чёрную Пятницу ахция была :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 09:50

  mihasik написав:Какие преимущества викенда перед Б5, кроме 3%КБ на выходные и мультивалюты, абонплата хоть отбивается за год?

У меня почти каждый месяц отбивается, пару раз за полгода в верхнюю планку упирался.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:46

Что это за 1% страховки? Если я в месяц ничего не погашу из кредит.денег,то он насчитывается на остаток?
Еще сказали что в Б5 от него можно отказаться,а в викенде~нет. Попахивает разводилой от манагера.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:49

  mihasik написав:Что это за 1% страховки? Если я в месяц ничего не погашу из кредит.денег,то он насчитывается на остаток?
Еще сказали что в Б5 от него можно отказаться,а в викенде~нет. Попахивает разводилой от манагера.

Везде мона отказаться
Причем на Виике даж на этапе предзаказа по инету, а по Б5 иногда доходило, шо писали отдельную заяву после получения карты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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