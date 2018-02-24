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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2018 23:06
Непонятно. По Вике выплатят в понедельник или в конце месяца?
Востаннє редагувалось Фантом
в Нед 25 лют, 2018 07:27, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 25 лют, 2018 06:49
С бонусного на Плативку - Без комиссии же вход?
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guntherhouse777
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Додано: Нед 25 лют, 2018 08:51
Какие преимущества викенда перед Б5, кроме 3%КБ на выходные и мультивалюты, абонплата хоть отбивается за год?
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mihasik
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Додано: Нед 25 лют, 2018 09:02
mihasik написав:
Какие преимущества викенда перед Б5, кроме 3%КБ на выходные и мультивалюты, абонплата хоть отбивается за год?
+ 2%КБ на любую инет-оплату в любой день за любые гроши
ну и иногда Виику без 1й абонки выдают, вот на Чёрную Пятницу ахция была
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 25 лют, 2018 09:50
mihasik написав:
Какие преимущества викенда перед Б5, кроме 3%КБ на выходные и мультивалюты, абонплата хоть отбивается за год?
У меня почти каждый месяц отбивается, пару раз за полгода в верхнюю планку упирался.
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Vint
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Додано: Нед 25 лют, 2018 11:46
Что это за 1% страховки? Если я в месяц ничего не погашу из кредит.денег,то он насчитывается на остаток?
Еще сказали что в Б5 от него можно отказаться,а в викенде~нет. Попахивает разводилой от манагера.
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mihasik
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Додано: Нед 25 лют, 2018 11:49
mihasik написав:
Что это за 1% страховки? Если я в месяц ничего не погашу из кредит.денег,то он насчитывается на остаток?
Еще сказали что в Б5 от него можно отказаться,а в викенде~нет. Попахивает разводилой от манагера.
Везде мона отказаться
Причем на Виике даж на этапе предзаказа по инету, а по Б5 иногда доходило, шо писали отдельную заяву после получения карты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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