іло)[/quote]
А Как с 10т может получится 400, там же плавающий %, даже если вы скупались все выходные под 3%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 17:48
Додано: Пон 26 лют, 2018 17:57
TASCOMBANK
В отделении сказали, что бесплатных карт в тарифе "Оптимальный" уже не выпускают, стоимость карты 150 грн. Это правда? В тарифах ведь написано: Visa Classic Не тарифікується (без чіпа).
Додано: Пон 26 лют, 2018 17:59
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Форма на сайті для отримання Weekend карти працює некоректно.
Заповнюю свої дані, натискаю "Оформити карту" -> з'являється спливаюче вікно
вводжу код з СМС -> кнопка "продовжити онлайн" просто не працює.
Кнопка "замовити дзвінок" просто закриває спливаюче вікно, не підтверджуючи при цьому замовлення дзвінка.
Називається "хотіли як краще, а вийшло як завжди".
Доведеться йти у відділення.
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:01
Представитель опять дезинфорировал получется. (
https://forum.finance.ua/topic14570.html?p=4261922#p4261922
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:09
А Как с 10т может получится 400, там же плавающий %, даже если вы скупались все выходные под 3%?[/quote]
Акція минулого місяця була: до стандартного кешбеку (що в кінці січня) за кожні витрачені 5000 гривень додатково повинні були додатись по 200 гривень до 23 лютого. От звідти 400 і рахував. Але як уже щойно писали, включили їх у січневий кешбек і, як наслідок, урізали до сумарного 500. Мала місце певна дизінформація.
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:14
хрю
Vam zarahovano Cashback 200.00 UAH, 26/02/18 17:09:40
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:59
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Упали акционные 200,РЕСПЕКТ банку,пока слово держит
Теперь дело за увеличением лимита,НЕ ИЗДЕВАЙТЕСЬ 1500,что это за цифра????
Приват(гос.банк)от 20000!
МОНО (безработным)от 10000.............!
Понятно,что выходцы из привата,наверное,слили кред истирии в моно и им легче ориентироваться,но все же,суммы дисбалансируют.
Получается какой то нонсенс,вы стимулируя кредитование,одной рукой,другой-сдерживаете его идете не то,что не в ногу со временем,хромаете товарищи(последняя фраза с прищуренными глазами,картавя,как у В.Ленина )
Надеюсь представитель донесет наши чаянья,своему руководству,кто за,прошу голосовать..
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:27
Виявилось, що не зовсім правильний.
Принаймні, так вважають при нарахуванні кеш-беку, який недоплатили
Ви б узгоджували відповіді, перш ніж давати поради!
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:42
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:49
Может КБ насчитывает с задержкой, программа не успела среагировать?
Пополнение видно сразу,деньги потрачены,а КБ еще не врубился.
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