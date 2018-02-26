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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1676167716781679>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:48

  chico написав:Прийшов кешбек бо Віці/WeekEnd: потрачено було 10100 - кешбек 298,65. Як - не знаю. Мало б ніби бути 400. Ну ще 200 якось можна пояснити, а так незрозуміло)

іло)[/quote]
А Как с 10т может получится 400, там же плавающий %, даже если вы скупались все выходные под 3%?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:57

TASCOMBANK

В отделении сказали, что бесплатных карт в тарифе "Оптимальный" уже не выпускают, стоимость карты 150 грн. Это правда? В тарифах ведь написано: Visa Classic Не тарифікується (без чіпа).
riwalir
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Форма на сайті для отримання Weekend карти працює некоректно.
Заповнюю свої дані, натискаю "Оформити карту" -> з'являється спливаюче вікно
вводжу код з СМС -> кнопка "продовжити онлайн" просто не працює.
Кнопка "замовити дзвінок" просто закриває спливаюче вікно, не підтверджуючи при цьому замовлення дзвінка.

Називається "хотіли як краще, а вийшло як завжди".
Доведеться йти у відділення.
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:01

  Flamingo написав:
  ramaz написав:Только что упал акционный кешбек по Вике

И он не больше лимита за минусом кэбека выплаченного в январе. Значит я правильно сделал, что с середины января положил тасину Виику на полку.


Представитель опять дезинфорировал получется. (

https://forum.finance.ua/topic14570.html?p=4261922#p4261922
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:09

  mihasik написав:
  chico написав:Прийшов кешбек бо Віці/WeekEnd: потрачено було 10100 - кешбек 298,65. Як - не знаю. Мало б ніби бути 400. Ну ще 200 якось можна пояснити, а так незрозуміло)

іло)

А Как с 10т может получится 400, там же плавающий %, даже если вы скупались все выходные под 3%?[/quote]
Акція минулого місяця була: до стандартного кешбеку (що в кінці січня) за кожні витрачені 5000 гривень додатково повинні були додатись по 200 гривень до 23 лютого. От звідти 400 і рахував. Але як уже щойно писали, включили їх у січневий кешбек і, як наслідок, урізали до сумарного 500. Мала місце певна дизінформація.
chico
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:14

хрю

Vam zarahovano Cashback 200.00 UAH, 26/02/18 17:09:40
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Упали акционные 200,РЕСПЕКТ банку,пока слово держит :idea:
Теперь дело за увеличением лимита,НЕ ИЗДЕВАЙТЕСЬ 1500,что это за цифра????
Приват(гос.банк)от 20000!
МОНО (безработным)от 10000.............!
Понятно,что выходцы из привата,наверное,слили кред истирии в моно и им легче ориентироваться,но все же,суммы дисбалансируют.
Получается какой то нонсенс,вы стимулируя кредитование,одной рукой,другой-сдерживаете его :shock: идете не то,что не в ногу со временем,хромаете товарищи(последняя фраза с прищуренными глазами,картавя,как у В.Ленина :wink: )
Надеюсь представитель донесет наши чаянья,своему руководству,кто за,прошу голосовать.. 8)
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:27

  TASCOMBANK написав:
  V2 написав:Зважаючи на смішний ліміт по В5, виникло ще таке питання:
Ліміт 2000 грн.
Станом на ранок понеділка заблоковані операції, умовно, на суму 1950 грн.
Станом на обід понеділка в блоці залишається 1000 грн.
Якщо після обіду я поповню картку на 950 грн. і відразу здійсню розрахунок на всю суму, то ТАСя вважатиме:
1. що я розрахувався власними коштами (бо дата списання і дата поповнення однакова).
2. що я розрахувався кредитними коштами (бо веде хронометраж надходжень/списань коштів)?
Варіант другий правильний: розрахунок кредитними коштами!)


Виявилось, що не зовсім правильний.
Принаймні, так вважають при нарахуванні кеш-беку, який недоплатили :evil:
:arrow: Ви б узгоджували відповіді, перш ніж давати поради!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:42

  V2 написав: :arrow: Ви б узгоджували відповіді, перш ніж давати поради!

Ну хоча б на регламент зарахування глянули.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:49

  V2 написав:
  TASCOMBANK написав:
  V2 написав:Зважаючи на смішний ліміт по В5, виникло ще таке питання:
Ліміт 2000 грн.
Станом на ранок понеділка заблоковані операції, умовно, на суму 1950 грн.
Станом на обід понеділка в блоці залишається 1000 грн.
Якщо після обіду я поповню картку на 950 грн. і відразу здійсню розрахунок на всю суму, то ТАСя вважатиме:
1. що я розрахувався власними коштами (бо дата списання і дата поповнення однакова).
2. що я розрахувався кредитними коштами (бо веде хронометраж надходжень/списань коштів)?
Варіант другий правильний: розрахунок кредитними коштами!)


Виявилось, що не зовсім правильний.
Принаймні, так вважають при нарахуванні кеш-беку, який недоплатили :evil:
:arrow: Ви б узгоджували відповіді, перш ніж давати поради!

Может КБ насчитывает с задержкой, программа не успела среагировать?
Пополнение видно сразу,деньги потрачены,а КБ еще не врубился.
mihasik
 
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