У меня тоже с екселем не совпало. И различные комбинации не выводят на выплаченную сумму.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2018 22:57
Додано: Сер 28 лют, 2018 23:29
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Додано: Чет 01 бер, 2018 09:09
Так зайдите в отделение, вам сделают выписку по кешбеку, с подробным описанием ставки и места расчёта и суммой начисленного кешбека за каждую операцию.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Чет 01 бер, 2018 09:52
А также процентная ставка по кредитной части продукта теперь такая же, как и у Б5 (понижена с 48% до 39,6%).
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Опять тася исполняет.
Вчера в эпицентре дважды получил отказ, КБ не налили.
На ГЛ говорят, что я забыл внести на счет 365грн.
Сами списать с КЛ они не могут.
Ждут когда я занесу, после этого(как показывает практика прошлых лет) в течении семи дней когда они соизволят списать, карту опять разблокируют.
Офпред посещает форум?
Можно как то автоматизировать процесс списания за обслуживание с кредитного лимита. Без вот этих всех П: придите, принесите, попросите, подождите, и т.д. ?
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:44
ziks
Уже писалось, что данная сумма списывается только со своих денег (не кредитных).
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:56
Прикол новых тарифов, что ВИИКА оформленая по Черной пятниуе вечно бесплатной стала
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:13
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:15
Комісія за обслуговування рахунку та операцій з платіжними картками в рамках пакетної
пропозиції за рік 365 грн.*
*Не тарифікується для клієнтів, що замовили/ініціювали випуск картки 24.11.2017р.
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:20
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
До перевыпуска , Тигипыч не подаруе.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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