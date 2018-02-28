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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1681168216831684>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:57

  Faceless написав:Вы дезинформируете общесвенность и не более

У меня тоже с екселем не совпало. И различные комбинации не выводят на выплаченную сумму.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 23:29

http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 032018.pdf Тарифы Пакета услуг «WEEKEND CARD» (вступают в действие с 20.03.2018) Меняются %% и условия начисления на остаток своих средств
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 09:09

  pavyak написав:У меня тоже с екселем не совпало. И различные комбинации не выводят на выплаченную сумму.

Так зайдите в отделение, вам сделают выписку по кешбеку, с подробным описанием ставки и места расчёта и суммой начисленного кешбека за каждую операцию.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 09:52

  vollena71 написав:http://www.tascombank.com.ua/documents/dodatok1_ptk_tariffs_Weekend_20032018.pdf Тарифы Пакета услуг «WEEKEND CARD» (вступают в действие с 20.03.2018) Меняются %% и условия начисления на остаток своих средств

А также процентная ставка по кредитной части продукта теперь такая же, как и у Б5 (понижена с 48% до 39,6%).
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Опять тася исполняет.
Вчера в эпицентре дважды получил отказ, КБ не налили.
На ГЛ говорят, что я забыл внести на счет 365грн.
Сами списать с КЛ они не могут.
Ждут когда я занесу, после этого(как показывает практика прошлых лет) в течении семи дней когда они соизволят списать, карту опять разблокируют.
Офпред посещает форум?
Можно как то автоматизировать процесс списания за обслуживание с кредитного лимита. Без вот этих всех П: придите, принесите, попросите, подождите, и т.д. ?
ziks
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:44

ziks
Уже писалось, что данная сумма списывается только со своих денег (не кредитных).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:56

  Vorlon написав:ziks
Уже писалось, что данная сумма списывается только со своих денег (не кредитных).

Прикол новых тарифов, что ВИИКА оформленая по Черной пятниуе вечно бесплатной стала :)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:13

  BBC написав:Прикол новых тарифов, что ВИИКА оформленая по Черной пятниуе вечно бесплатной стала :)

Это как?
wig
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:15

  wig написав:
  BBC написав:Прикол новых тарифов, что ВИИКА оформленая по Черной пятниуе вечно бесплатной стала :)

Это как?


Комісія за обслуговування рахунку та операцій з платіжними картками в рамках пакетної
пропозиції за рік 365 грн.*

*Не тарифікується для клієнтів, що замовили/ініціювали випуск картки 24.11.2017р.
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  BBC написав:Прикол новых тарифов, что ВИИКА оформленая по Черной пятниуе вечно бесплатной стала


До перевыпуска , Тигипыч не подаруе.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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